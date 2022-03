Redovisningsekonom med fokus på EU-finansierade projekt

Kungliga Tekniska Högskolan / Redovisningsekonomjobb / Stockholm

2022-03-30



KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.2022-03-30Vi söker just nu en redovisningsekonom med fokus på EU-finansierade projekt till vår ekonomistab.I rollen kommer du att ansvara för hela redovisningsarbetet för EU-finansierade projekt på en eller flera av skolans institutioner. I det ingår kontinuerlig kontakt med institutionernas verksamhetscontrollers samt forskare som är projektledare för projekten. Arbetet innebär löpande redovisning, uppföljning av forsknings- och utbildningsprojekt, månads-Idel- och helårsbokslut samt rapportering till EU­-kommissionen. Du arbetar självständigt gentemot dina institutioner, samtidigt som du är omgiven av kompetenta kollegor som arbetar i samma roll.Tjänsten är placerad på KTH:s campus vid Valhallavägen. Ekonomistaben är en del av skolans centraliserade verksamhetsstöd. Gruppen består av 17 medarbetare samt ekonomiansvarig, redovisningsansvarig och inköpsansvarig. Vi arbetar i Agresso.Vi erbjuder- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö- Du har minst 2 års erfarenhet av liknande självständigt arbete. Eftersom arbetet är på både svenska och engelska, har du mycket goda kunskaper i bägge i såväl tal som skrift. Vidare har du arbetat i något ekonomisystem.Meriterande- Det är meriterande om du har en relevant eftergymnasialutbildning, liksom erfarenhet av redovisning till finansiärer. Även erfarenhet av liknande EU-redovisningsarbete samt rapportering till EU-kommissionen är också meriterande för tjänsten.- Som person är du självgående och kvalitetsorienterad i ditt arbete. Du är strukturerad och har god kommunikativ förmåga, du är flexibel samt samarbetar väl med såväl kollegor som projektledare. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Fackliga representanterDu hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).Om anställningenAnställningen gäller tillsvidare enligt avtal.Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrundFör information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överrenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2022-04-13Kungliga Tekniska Högskolan6487671