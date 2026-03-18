Redovisningsekonom / Administratör
Redovisningsekonom / Administratör
Vill du ha en central roll i ett växande bolag där du äger den löpande ekonomin och arbetar nära verksamheten? Är du trygg i redovisningsprocessen och trivs i en miljö med korta beslutsvägar och högt tempo? Då kan detta vara din nästa utmaning.
Om Hasta
Hasta är ett stabilt och växande familjeföretag med huvudkontor i Köping och en del av den internationella koncernen Hasta Holding. Vi har verksamhet i både Sverige och Kina och driver ett expansivt varumärke inom gardiner och solskydd på den europeiska marknaden. Vi kombinerar internationell struktur med entreprenöriell kultur. Hos oss är beslutsvägarna korta, ansvar delegeras och rätt person har stora möjligheter att påverka och utveckla processer.
Vi står inför en spännande digital utvecklingsresa där vi nu uppgraderar vår webbplattform till Shopify för att stärka vår e-handel och expandera ytterligare på den europeiska marknaden.
Om rollen
Tjänsten är heltid på vårt huvudkontor i Köping och fördelas ungefär 50 % ekonomi och 50 % administration/kundservice - med tydlig tyngdpunkt på ekonomi och eget ansvar.
Dina ekonomiska arbetsuppgifter omfattar:
Löpande bokföring och avstämningar
Kund- och leverantörsreskontra
Betalningar och likviditetshantering
Kontoavstämningar och periodiseringar
Analys, uppföljning och rapportstöd
Systemarbete i Fortnox och Jeeves
Utveckling och effektivisering av ekonomiprocesser
Utöver detta ingår:
Administrativt stöd till organisationen
Kundkontakt via mail och telefon
Orderrelaterad administration
Intern samordning och processtöd
Vi söker dig som:
Har ekonomisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Är självgående i löpande redovisning
Har god systemvana (Fortnox och/eller Jeeves är meriterande)
Är analytisk och har goda kunskaper i Excel
Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten
Trivs med ansvar och vill bidra till affärsutveckling
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Några ord från Mathias Kaski, COO
"Jag har arbetat på Hasta i över 25 år, och min resa började på lagret. Idag har jag nått min nuvarande position som COO. Det som har hållit mig kvar så länge är möjligheten att växa personligen i takt med företagets framsteg. Företaget har ständigt förbättrats och blivit starkare, och jag är stolt över att vara en del av denna resa.
Under åren har vi uppnått mycket, bland annat vann vi i år priset som årets exportföretag från handelskammaren i Mälardalen. Vi har fortfarande stora ambitioner för framtiden, med en spännande expansion i Europa på gång. Nu finns det utrymme för fler personer som vill växa tillsammans med oss och vara en del av denna spännande resa."
Vi erbjuder
Våra medarbetare är viktiga för oss och du kommer in i en samarbetskultur där trivsel och balans mellan arbete och privatliv värderas. Vi är även fackligt anslutna. Dessutom får du:
En central roll i ett stabilt och växande företag
Kort beslutsväg och stort eget ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla ekonomiarbetet
Friskvårdsbidrag 4 000 kr/år
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Martin Wennström på martin.wennstrom@hasta.se
alt. 070-4152718.
Vi tar inte emot ansökningar via mail på grund av GDPR, alla ansökningar måste skickas via ansökningsknappen.
Hastas vision är att bli en ledande aktör på världsmarknaden inom området gardiner, gardintillbehör och solskydd, genom att erbjuda allt kunden behöver för att skapa en perfekt gardinuppsättning. Idag är Hasta 24 anställda och säljer både i butik och online via återförsäljare samt på den egna hemsidan hastahome.se.
Grunden till Hasta lades när Stefan Schörling 1982 köpte en smedja på auktion i sin hemby Hasta utanför Arboga. När flera av damerna i byn var intresserade av ett par antika gardinomtag såg Stefan en affärsmöjlighet - det kunde ju han producera i sin nya smedja. Mycket har hänt sedan dess, men grunden har alltid varit densamma - att med nya idéer och innovativa produkter leda marknaden framåt. Idag är Hasta ett modernt familjeföretag som har växt till en internationell koncern, Hasta Holding. Med verksamhet både i Kina och i Sverige säljer man till kunder i hela världen. Så ansöker du
