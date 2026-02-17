Redovisningsekonom 75-100 %
2026-02-17
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
Visa alla jobb hos Ekonomikonsulterna Roslagen AB i Täby
Är du vår nästa redovisningsekonom till vårt team?
Är du en redovisningsekonom med ett stort leende, genuint engagemang och en passion för att ge kunder service i toppklass? Då kan det vara dig vi söker!
Vi är ett mindre företag med nära samarbete, högt tempo och mycket hjärta. Hos oss är relationen till våra kunder minst lika viktig som siffrorna - därför lägger vi stor vikt vid personlighet, positiv inställning och servicekänsla.
Som redovisningsekonom hos oss arbetar du självständigt och kundnära med hela redovisningsprocessen. Du har en viktig roll i att skapa trygghet och värde för våra kunder genom hög kvalitet och ett professionellt bemötande.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Löpande bokföring
Månads- och årsbokslut
Moms- och skattedeklarationer
Kund- och leverantörsreskontra
Lönehantering
Kontakt och rådgivning mot kunder
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från redovisningsbyrå (mycket meriterande)
Är trygg i redovisningens grunder och van vid att arbeta självständigt
Har en mycket positiv personlighet och ett professionellt, varmt kundbemötande
Älskar service och ser kundnöjdhet som en självklarhet
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Trivs i ett mindre företag där alla hjälps åt
Vi erbjuder:
Ett personligt och familjärt företag med korta beslutsvägar
Nära kundrelationer och varierande arbetsdagar
Möjlighet att påverka och utvecklas i din roll
Ett team som värdesätter glädje, engagemang och samarbete
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att lära känna dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: camilla@ekonomikonsulterna.com
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekonomikonsulterna Roslagen AB
(org.nr 556956-3223), http://www.ekonomikonsulterna.com
Tumstocksvägen 1 (visa karta
)
187 66 TÄBY Kontakt
Camilla Hjärtfalk Ahlstedt camilla@ekonomikonsulterna.com 0855809221
