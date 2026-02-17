Redovisningsekonom 75-100 %

Ekonomikonsulterna Roslagen AB / Redovisningsekonomjobb / Täby
2026-02-17


Visa alla redovisningsekonomjobb i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Ekonomikonsulterna Roslagen AB i Täby

Är du vår nästa redovisningsekonom till vårt team?
Är du en redovisningsekonom med ett stort leende, genuint engagemang och en passion för att ge kunder service i toppklass? Då kan det vara dig vi söker!
Vi är ett mindre företag med nära samarbete, högt tempo och mycket hjärta. Hos oss är relationen till våra kunder minst lika viktig som siffrorna - därför lägger vi stor vikt vid personlighet, positiv inställning och servicekänsla.
Som redovisningsekonom hos oss arbetar du självständigt och kundnära med hela redovisningsprocessen. Du har en viktig roll i att skapa trygghet och värde för våra kunder genom hög kvalitet och ett professionellt bemötande.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat bestå av:
Löpande bokföring
Månads- och årsbokslut
Moms- och skattedeklarationer
Kund- och leverantörsreskontra
Lönehantering
Kontakt och rådgivning mot kunder

Vi söker dig som:
Har erfarenhet från redovisningsbyrå (mycket meriterande)
Är trygg i redovisningens grunder och van vid att arbeta självständigt
Har en mycket positiv personlighet och ett professionellt, varmt kundbemötande
Älskar service och ser kundnöjdhet som en självklarhet
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Trivs i ett mindre företag där alla hjälps åt

Vi erbjuder:
Ett personligt och familjärt företag med korta beslutsvägar
Nära kundrelationer och varierande arbetsdagar
Möjlighet att påverka och utvecklas i din roll
Ett team som värdesätter glädje, engagemang och samarbete

Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att lära känna dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: camilla@ekonomikonsulterna.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningsekonom".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ekonomikonsulterna Roslagen AB (org.nr 556956-3223), http://www.ekonomikonsulterna.com
Tumstocksvägen 1 (visa karta)
187 66  TÄBY

Kontakt
Camilla Hjärtfalk Ahlstedt
camilla@ekonomikonsulterna.com
0855809221

Jobbnummer
9748756

Prenumerera på jobb från Ekonomikonsulterna Roslagen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Ekonomikonsulterna Roslagen AB: