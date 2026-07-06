Redovisningsekonom
Pelmatic AB / Redovisningsekonomjobb / Karlskrona Visa alla redovisningsekonomjobb i Karlskrona
2026-07-06
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Har du utbildning inom ekonomi och är du dessutom en noggrann och självgående person som drivs av att ta eget ansvar? Längtar du efter en arbetsplats med gemenskap i en avslappnad atmosfär med mycket värme?
Pelmatic är det familjära bemanningsföretaget inom hälso- och sjukvården. Vi välkomnar nu en kollega till tjänsten som ekonom på ekonomiavdelningen på vårt huvudkontor i Karlskrona.
Din roll
Du kommer jobba som ekonom med löpande ekonomiarbete för tre bolag inom vår koncern som alla är inom vårdbemanningsbranschen.
Jobbet bjuder på arbetsuppgifter där du främst kommer ha ansvar för bolagens fakturering, leverantörsfakturor, månadsavstämningar, bokslut, avtalshantering, en del lön samt den löpande bokföringen. Du kommer vara behjälplig i kollegors frågor som rör ditt område.
Du som söker
Du har högskoleutbildning inom ekonomi alternativt likvärdig utbildning. Det är meriterande om du även har yrkeserfarenhet inom området.
Du behöver känna dig trygg i att vara självgående och kunna prioritera efter verksamhetens behov. Det är en fördel om du har ett gott ordningssinne och gillar struktur då du kommer jobba med flera arbetsuppgifter parallellt. Utöver vårt ekonomisystem fortnox sker mycket arbete i excel, vilket du bör ha god kunskap i.
Som person har du hög känsla för service och förstår vikten av god kvalitet. Du som söker värderar en trivsam arbetsplats där du blir en del av gemenskapen på kontoret.
Vi ger dig
• En viktig roll i ett expansivt familjeföretag. Vi omsätter idag över 100 mnkr.
• Ett härligt administrationsteam där samarbete är a och o.
• Nöjda kollegor - 2025 års personalenkät visade på 100% personalnöjdhet på huvudkontoret i Karlskrona.
• En företagskultur som vi är mycket stolta över.
Vår unika företagskultur
Ta av dig skorna och stig på hos oss Pelmatic, ett av Sveriges mest erfarna bemanningsföretag inom hälso- och sjukvård.
Vår arbetsfilosofi kallar vi The Pelmatic Way vilket innebär att vi förbättrar vårdsverige. Varje medarbetare ska känna arbetsglädje, vara stolt över sitt arbete, sina medarbetare och sin arbetsplats. Varje medarbetare och arbetsplats ska våga sticka ut med det som gör dem unika.
The Pelmatic Way är också ett förhållningssätt i att ge det bästa bemötande mot andra i sitt dagliga arbete, inte bara kunder och konsulter, men även sina medarbetare. När man arbetar enligt The Pelmatic Way tar man ansvar för att bidra med det bästa till sin egen och sina medarbetares arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-07-06Så ansöker du
Är vi arbetsgivaren du letar efter?
Vi tar emot ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista svarsdatum, så tveka inte att visa intresse så snart som möjligt.
Skicka din ansökan till christian.andersson@pelmatic.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: christian.andersson@pelmatic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pelmatic AB
(org.nr 559276-6918)
Östra Prinsgatan 8 (visa karta
)
371 31 KARLSKRONA Kontakt
Ekonomichef
Christian Andersson christian.andersson@pelmatic.se 0455-687900 Jobbnummer
9994493