Redovisningsekonom
Nordic Paper Bäckhammar AB / Redovisningsekonomjobb / Karlstad Visa alla redovisningsekonomjobb i Karlstad
2026-07-06
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Vill du arbeta i en bred och utvecklande ekonomiroll där du får vara nära verksamheten och bidra i hela redovisningsflödet? Nu söker vi en redovisningsekonom till vårt huvudkontor i Karlstad, som kommer att ansvara för enheten Säffles redovisning!
Om rollen
Som redovisningsekonom hos oss blir du en viktig del av ekonomiavdelningen och arbetar nära ekonomichef, redovisningsansvarig och övriga kollegor inom finansfunktionen. Rollen är bred och varierad och passar dig som trivs med både löpande arbete och mer kvalificerade uppgifter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen ingår sedvanliga arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning, såsom löpande bokföring, kund- och leverantörsreskontra, betalningar, skattedeklarationer, kontoavstämningar samt medverkan i månads- och periodbokslut och upprättande av årsredovisning.
Utöver detta arbetar du även med att:
• Säkerställa korrekt redovisning enligt K3 samt genomföra löpande kontoavstämningar
• Följa upp kundsaldon och förfallna fakturor i nära samarbete med andra funktioner
• Hantera rapportering och uppföljning samt bidra brett i ekonomiavdelningens arbete och stötta kollegor vid behov
• Redovisa skatter, avgifter och betalningsflöden, samt hantering av exempelvis energiskatter och leverantörsbetalningar
• Framställning av ekonomiska månads- och veckorapporter samt avstämning av balans- och resultatkonton
• I övrigt förekommande arbete på ekonomiavdelningen
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen har du:
• Ekonomexamen från universitet/högskola, alternativt gymnasial ekonomiutbildning i kombination med minst 3–5 års relevant erfarenhet
• God förståelse för redovisningsregler enligt K3
• God systemvana och ett strukturerat arbetssätt
• Flerårig erfarenhet från en liknande roll
• Mycket god kommunikativ förmåga, både på svenska och engelska
Det är extra positivt om du också har:
• Erfarenhet av internationell verksamhet samt från tillverkande industri
• Ett starkt verksamhetsintresse och förståelse för hur ekonomiprocesser hänger ihop med övriga delar av verksamheten
Som person är du kommunikativ och har lätt för att samarbeta med kollegor både inom och utanför ekonomiavdelningen. Du trivs med att arbeta i team och projekt, där du är prestigelös, lyhörd och lösningsorienterad.
Vad erbjuder vi?
Som anställd på Nordic Paper erbjuder vi dig kollektivavtalsförhandlade villkor, generösa pensionsavsättningar och trygga försäkringar. Du får också ta del av bonussystem, trivselpeng, förmånscykel och en rad sociala aktiviteter. Vi erbjuder självklart friskvårdsbidrag och du får fria anmälningsavgifter till ett flertal olika motionslopp.
Hos oss är ingen idé för stor eller för liten och vi välkomnar egna initiativ. Vi är måna om att behålla våra medarbetare och värderar därför varje individs utveckling högt.
Om Nordic Paper
Nordic Paper är en skandinavisk specialpappersproducent som tillverkat högkvalitativt papper sedan slutet av 1800-talet. Vi har fem pappersbruk belägna i Bäckhammar, Åmotfors, Säffle, Greåker (Norge) och Québec (Kanada). Huvudkontoret finns i Karlstad. Vi tillverkar kraftpapper som bland annat används till bärkassar, säckar och förpackningar, samt naturligt greaseproofpapper, vilket är ett fettresistent papper vars användningsområden främst är inom livsmedelsindustrin, exempelvis som bakplåtspapper.
Efterfrågan på pappersbaserade produkter ökar ständigt och vårt högkvalitativa papper är ett hållbart och miljövänligt alternativ. Som ett av de ledande bolagen i branschen levererar vi hållbara produkter till kunder i över 80 länder.
Om anställningen
Tjänsten är heltid, tillsvidare. Placeringsort är Karlstad. Resor till våra andra anläggningar förekommer. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi använder Alva Labs assessmentmetoder i våra rekryteringsprocesser för att hjälpa oss att identifiera kandidater med störst sannolikhet att trivas och passa i rollen. Efter att du har skickat in din ansökan får du ett separat mejl med information om Alva Labs tester. Om du redan har gjort testerna i en tidigare ansökan till oss behöver du inte göra dem igen.
Sista ansökningsdag är 16 augusti 2026.Publiceringsdatum2026-07-06Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om tjänsten kontakta Emma Rienas Sandin, Ekonomichef, via mejl, emma.rienas-sandin@nordic-paper.com
.
I denna rekrytering har vi gjort våra val gentemot media och annonsering. Vi undanber oss därför kontakt med media-och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8023713-2087767". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Paper Bäckhammar AB
(org.nr 556044-8952), https://karriar.nordic-paper.se
Tullhusgatan 1b (visa karta
)
652 26 KARLSTAD Arbetsplats
Nordic Paper Jobbnummer
9994048