Redovisningsekonom
2026-03-17
Din nya roll
Vår kund befinner sig i en intensiv utvecklingsfas, där verksamheten byggs upp samtidigt som processer etableras och förfinas. Som redovisningsekonom hos dem får du ett brett och varierat uppdrag - från löpande redovisning till bokslut, analys och vidareutveckling av rutiner och arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande redovisning, avstämningar och periodiseringar
Månadsbokslut och rapportering
Avstämning och deklaration av moms
Förberedelse av underlag till årsredovisning och revision
Stöd i interna projekt, exempelvis systembyten och redovisningsutredningar
Aktivt bidra till utveckling, förbättring och dokumentation av rutiner och processer inom ekonomifunktionen
Här får du möjlighet att göra skillnad varje dag genom nära samarbete med teamet och andra delar av verksamheten. Din roll blir en central länk mellan redovisning, business control och övriga funktioner, där ditt bidrag säkerställer korrekt redovisning, insiktsfull uppföljning och värdefull analys av kostnader och avvikelser.
Företagspresentation
Vår kund är ett innovativt industriföretag som leder omställningen mot grön stålproduktion. Genom att ersätta fossila bränslen med förnybar energi och vätgas skapar de hållbara lösningar för en fossilfri industriell framtid.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: Enligt överenskommelse. Slut: Initialt 6 månader med goda chanser till direktanställning hos kund. I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Ekonomisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande relevant erfarenhet
Cirka 5-10 års erfarenhet från liknande redovisningsroller
Erfarenhet av systembyten och stort systemintresse (SAP S/4HANA meriterande)
Mycket goda kunskaper i Excel
Goda kunskaper inom K3 (IFRS meriterande)
Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av fixed assets och hantering av höga transaktionsnivåer
Trivs i en föränderlig miljö
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
