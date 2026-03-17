Redovisningsekonom
2026-03-17
Vi söker nu en noggrann och engagerad redovisningsekonom som vill bli en del av vårt team. I rollen kommer du att ha ett brett ansvar inom redovisning. Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Som redovisningsekonom hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Ansvar för månadsbokslut och årsbokslut
Upprättande av momsrapportering
Framtagning av årsredovisning
Löpande bokföring och kontoavstämningar
Samarbete med revisorer och andra externa parterKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har utbildning inom ekonomi/redovisning eller motsvarande erfarenhet
Har erfarenhet av bokslutsarbete
Har god kunskap inom moms och redovisningsregler
Erfarenhet av att arbeta i Fortnox
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Vi erbjuder
En trevlig arbetsplats på vårt kontor i Hägersten
Ett engagerat team och en positiv arbetsmiljö
En varierad roll med möjlighet att utvecklas
Möjlighet att arbeta i en dynamisk och växande organisationSå ansöker du
Välkommen med din ansökan. Skicka ditt CV och personliga brev tilljobb@ngsab.se
. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din
ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
E-post: jobb@ngsab.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Green Stockholm AB
(org.nr 559348-4867)
Valsbergs gränd 1 (visa karta
)
126 35 HÄGERSTEN Jobbnummer
