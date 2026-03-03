Redovisningsekonom
2026-03-03
Är du en relationsskapande ekonom som brinner för redovisning? Trivs du i en roll där du får kombinera operativt redovisningsarbete med utveckling av processer och arbetssätt? Lantmännen söker nu en Redovisningsekonom som vill stärka redovisningsteamet inom Division Lantbruk. Hos oss erbjuds du ett stimulerande arbete i en dynamisk koncernmiljö med stora möjligheter till utveckling.
Det här kommer du att göra
Som Redovisningsekonom hos Lantmännen blir du en del av teamet Accounting & Reporting inom Division Lantbruk. Teamet ansvarar för att stötta affären med redovisnings- och rapporteringstjänster samt säkerställa efterlevnad av externa och interna regelverk, policys och riktlinjer.
I rollen arbetar du med löpande redovisning, kontoavstämningar, anläggnings- och momsredovisning samt upprättande av månads-, kvartals- och årsbokslut. Du ansvarar även för rapportering till koncernen och medverkar i framtagande av årsredovisningar och inkomstdeklarationer. Utöver det operativa arbetet bidrar du med analyser och utredningar samt deltar aktivt i förbättrings- och effektiviseringsinitiativ inom redovisningsprocesserna.
Du arbetar mot flera bolag inom Division Lantbruk och i komplexa systemmiljöer där processer och processutveckling är i stort fokus. Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med både kollegor och verksamhet.
Du rapporterar till Manager Accounting & Reporting - Financial Control & Services, Division Lantbruk. Tjänsten är placerad i Malmö i moderna kontorslokaler med närhet till centralstationen.
Du har:
- Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning
- Erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete/erfarenhet från revision
- Praktisk erfarenhet av bokslutsarbete (månads-, kvartals- och årsbokslut)
- Erfarenhet av momsredovisning och kontoavstämningarGod systemvana och erfarenhet av att arbeta i större ekonomisystem
- Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Det är även meriterande om du har:
- Erfarenhet från större organisation eller koncernmiljö
- Erfarenhet av rapportering till moderbolag eller koncern
- Arbetat med flera bolag parallellt
- Deltagit i eller drivit processutveckling, effektivisering eller digitaliseringsinitiativ
- Erfarenhet av årsredovisning och inkomstdeklarationer
Du är:
- Självständig med ett högt självledarskap och förmåga att ta ansvar för dina leveranser
- Strukturerad, noggrann och leveranssäker med hög kvalitetsmedvetenhet och god prioriteringsförmåga, även när tempot är högt.
- Relationsskapande och samarbetsorienterad, med en prestigelös inställning
- Analytisk och lösningsorienterad med ett intresse för att utveckla arbetssätt och processer
- Nyfiken och utvecklingsdriven, med vilja att förstå helheten och bidra till förbättring
Självklart delar du våra värderingar - Öppenhet, Helhetssyn och Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder dig
Lantmännen är en internationell och värderingsdriven koncern med en unik bredd i vår verksamhet. Det innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att våra medarbetare utvecklas och känner engagemang varje dag. Här får du möjlighet att arbeta i ett kompetent och engagerat team där vi tillsammans kombinerar stabil leverans med kontinuerlig utveckling av våra arbetssätt och processer.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt men senast den 24/3. I din ansökan har du möjlighet att bifoga ditt CV eller din LinkedIn-profil.
För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syfte att främja en rättvis och likvärdig utvärdering för alla kandidater.
Som slutkandidat kommer en bakgrundskontroll att genomföras. Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Acting Talent Acqusition Manager, Johanna Leijon, johanna.leijon@lantmannen.com
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, bioenergi och livsmedel. Företaget ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, verksamheter i ett tjugotal länder och omsätter 60 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlas åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av Lantmännens mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Företaget är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos ägarna. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar Lantmännen ansvar från jord till bord.
