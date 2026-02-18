Redovisningsekonom
Landskrona kommun / Redovisningsekonomjobb / Landskrona Visa alla redovisningsekonomjobb i Landskrona
2026-02-18
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-18Arbetsuppgifter
Vill du växa i din yrkesroll och samtidigt bidra till utvecklingen av ekonomiarbetet i en verksamhet där ditt stöd gör skillnad?
Som redovisningsekonom på utbildningsförvaltningen arbetar du i en stödjande funktion för verksamheten och ansvarar för redovisningsfrågor. Rollen innebär både självständigt arbete och nära samverkan med kollegor i team. Du har ett brett kontaktnät och fungerar som spindeln i nätet gentemot skolorna där du ger kvalificerat stöd, följer upp ekonomiska flöden och säkerställer korrekt redovisning. Arbetet erbjuder stora utvecklingsmöjligheter och kräver att du är en god pedagog som kan förklara ekonomiska analyser, rutiner och regelverk på ett tydligt och tillgängligt sätt för verksamheten.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
* Ansvara för löpande redovisning och kvalitetssäkring av ekonomiska underlag.
* Följa upp intäkter, kostnader och balansposter samt analysera avvikelser.
* Stödja skolor och avdelningar i ekonomiska frågor, inklusive rutiner, kontoplan och redovisningsprinciper.
* Fungera som pedagog och kunskapsbärare i ekonomifrågor inom förvaltningen.
* Ta fram rapporter och beslutsunderlag till verksamhet och ledning.
* Delta i utvecklingen av arbetsprocesser och bidra till effektivisering av ekonomiflöden.
* Samverka med kollegor i team och säkerställa enhetliga arbetssätt.
* Vara kontaktperson för redovisningsrelaterade frågor och bidra till god intern styrning och kontroll.
* Stödja vid bokslut, årsbokslut och revision.
* Arbeta proaktivt för att identifiera förbättringsområden inom ekonomiområdet
Vårt erbjudande:
Vi erbjuder en utvecklande roll i en organisation där kompetens, kvalitet och goda arbetsrelationer står i fokus. Du får självständighet i ditt arbete och samarbetar nära andra för att skapa effektiva och hållbara lösningar. Här finns goda möjligheter att påverka och förbättra ekonomiprocesser.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar strukturerat och metodiskt, och som har lätt för att skapa ordning i komplexa ekonomiska flöden. Du planerar och organiserar ditt arbete väl, följer upp detaljer och ser till att redovisningen håller hög kvalitet hela vägen till mål. Vi tror att du är resultatorienterad och motiveras av att nå uppsatta mål, leverera korrekta analyser och bidra till att verksamheten får ett stabilt ekonomiskt underlag.
I rollen är du spindeln i nätet för skolorna och fungerar som ett viktigt stöd i ekonomiska frågor, vilket kräver att du är samarbetsorienterad, prestigelös och van vid att hitta lösningar tillsammans med andra. Du är analytisk och lösningsorienterad, ser snabbt vad som behöver göras och bidrar aktivt till att utveckla och stärka våra ekonomiska arbetssätt för verksamhetens bästa.
Krav för tjänsten:
* Högskoleutbildning inom ekonomi eller utbildning/ erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig
* Flytande svenska i tal och skrift
* Goda kunskaper i Excel och övriga Office-verktyg
Meriterande:
* Erfarenhet av att arbeta med ekonomiarbete i offentlig verksamhet
* Erfarenhet av ekonomisystem såsom Unit4ERP
* Kunskap om kommunal redovisningslagstiftning och styrmodeller
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter skickar du in ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har. I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona kommun
(org.nr 212000-1140) Arbetsplats
Landskrona stad, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef ekonomi
Karin Jönsson 0418-47 41 13 Jobbnummer
9748781