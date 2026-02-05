Redovisningsekonom
Är du en erfaren och analytisk redovisningsekonom som gillar kvalitet, struktur och att ta ansvar i komplexa uppdrag? Då kan det här vara ditt nästa jobb.
Uppdragsbeskrivning
Vi söker nu för kunds räkning en Redovisningsekonom till Västerås.
I uppdraget arbetar du som kvalificerat stöd till bolagsansvarig för ett av kundens operativa bolag, med ett tydligt helhetsperspektiv på redovisningen. Du ansvarar för att säkerställa hög kvalitet i redovisning, dokumentation och rapportering samt att arbetet följer gällande lagar, interna riktlinjer och externa redovisningsprinciper.
Du deltar aktivt i och driver projekt samt hanterar löpande redovisningsfrågor i nära dialog med andra delar av organisationen. Rollen innebär även att bidra med förbättringsförslag och utveckling av arbetssätt kopplat till redovisningsprocesser.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid via Futuria People med start 2026-02-16.
Skallkrav
Mycket goda kunskaper i redovisning och skatt enligt ÅRL, BFL, Inkomstskattelagen och Mervärdesskattelagen
Grundläggande förståelse för IFRS
Flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Akademisk examen som civilekonom eller motsvarande
God IT- och systemvana med mycket goda kunskaper i Officepaketet
Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift samt stark samarbetsförmåga
Hög självständighet och vana att ta ansvar i större uppdrag
Meriterande
Erfarenhet från fastighetsbranschen
Erfarenhet av ledande roller i större uppdrag eller team
Övrig information
Startdatum: 2026-02-16
Slutdatum: 2026-12-31
Omfattning: 100 %
Placering: Västerås
Skicka in din ansökan så snart som möjligt för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Passar det här in på dig eller känner du någon som skulle passa bättre för jobbet? - Tipsa gärna!
Rekryteringsprocessen hanteras av Futuria People och alla frågor hänvisas till ansvarig rekryteringskonsult.
Jens Westin jens@futuriapeople.se
Futuria är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Vi har uppmärksammats med Gasellutmärkelsen 2025 samt utmärkelser och finalistplaceringar vid Recruitment Awards, där vi utsågs till Årets Rekryteringsföretag 2023. Så ansöker du
