Redovisningsekonom
Redovisningsekonomjobb / Halmstad
2026-01-05

Vi söker nu en erfaren redovisningsekonom till vår kund i Halmstad. Detta är en kvalificerad roll för dig som vill arbeta brett med redovisning, rapportering och ekonomisk uppföljning i en professionell och utvecklande miljö.Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Som redovisningsekonom ansvarar du för företagets löpande redovisning och säkerställer att bokföring, rapportering och bokslut håller hög kvalitet och följer gällande regelverk. Du arbetar nära både ekonomiavdelning och ledning.Dina arbetsuppgifter
Löpande bokföring och avstämningar
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Upprättande av rapporter och analyser
Moms- och skattedeklarationer
Medverkan vid budget- och prognosarbete
Utveckling och förbättring av ekonomiska rutiner och processer
Vi söker dig som
Har minst 3 års erfarenhet som redovisningsekonom eller liknande roll
Har relevant akademisk utbildning inom ekonomi
Har goda kunskaper inom redovisning och ekonomistyrning
Är strukturerad, noggrann och självgående
Har god kommunikativ förmåga
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av större affärssystem
Erfarenhet från koncernmiljö
Vi erbjuder
En kvalificerad och utvecklande roll
Möjlighet att påverka och förbättra ekonomifunktionens arbetssätt
En stabil och professionell arbetsmiljö
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
Anställningsvillkor
Ort: Halmstad
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Detta är ett heltidsjobb.
Hirely AB
Talentry Jobbnummer
9668678