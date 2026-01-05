Redovisningsekonom

Hirely AB / Redovisningsekonomjobb / Halmstad
2026-01-05


Visa alla redovisningsekonomjobb i Halmstad, Laholm, Båstad, Falkenberg, Ängelholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Halmstad, Falkenberg, Ängelholm, Varberg, Åstorp eller i hela Sverige

Vi söker nu en erfaren redovisningsekonom till vår kund i Halmstad. Detta är en kvalificerad roll för dig som vill arbeta brett med redovisning, rapportering och ekonomisk uppföljning i en professionell och utvecklande miljö.

Publiceringsdatum
2026-01-05

Om tjänsten
Som redovisningsekonom ansvarar du för företagets löpande redovisning och säkerställer att bokföring, rapportering och bokslut håller hög kvalitet och följer gällande regelverk. Du arbetar nära både ekonomiavdelning och ledning.

Dina arbetsuppgifter
Löpande bokföring och avstämningar

Månads-, kvartals- och årsbokslut

Upprättande av rapporter och analyser

Moms- och skattedeklarationer

Medverkan vid budget- och prognosarbete

Utveckling och förbättring av ekonomiska rutiner och processer

Vi söker dig som

Har minst 3 års erfarenhet som redovisningsekonom eller liknande roll

Har relevant akademisk utbildning inom ekonomi

Har goda kunskaper inom redovisning och ekonomistyrning

Är strukturerad, noggrann och självgående

Har god kommunikativ förmåga

Behärskar svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande

Erfarenhet av större affärssystem

Erfarenhet från koncernmiljö

Vi erbjuder

En kvalificerad och utvecklande roll

Möjlighet att påverka och förbättra ekonomifunktionens arbetssätt

En stabil och professionell arbetsmiljö

Konkurrenskraftiga anställningsvillkor

Anställningsvillkor

Ort: Halmstad

Omfattning: Heltid

Start: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://jobbify.se

Arbetsplats
Talentry

Jobbnummer
9668678

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: