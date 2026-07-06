Redovisningsekonom 50%
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2026-07-06
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Redovisningsekonom (50 %) – Morek AB, Hässleholm
Morek AB söker en engagerad och flexibel redovisningsekonom till vår verksamhet i Hässleholm. Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Morek AB är ett väletablerat handelsföretag som levererar kvalitetsprodukter till transportbranschen. Vi är ISO 9001-certifierade och ingår i MH Holding-koncernen, som även äger Wilfa AS, Tamek AS och Sjøveien AS. Huvudkontoret ligger i Skytta utanför Oslo, med verksamhet i Norge och Sverige.
I Sverige består verksamheten av 5 medarbetare i Hässleholm, med nära samarbete med cirka 21 kollegor i Norge. Om tjänsten
Tjänsten är en deltidsanställning på 50 %. Du rapporterar personalmässigt till avdelningsledare i Hässleholm och fackligt till ekonomichef i Norge.
Du får ett självständigt ansvar för bolagets redovisning i Sverige, i nära samarbete med ekonomifunktionen i Norge.
Vi är flexibla kring hur arbetstiden fördelas – exempelvis hela dagar per vecka eller annan lösning som passar både verksamheten och dig. Vi ser gärna att du är närvarande på kontoret regelbundet, och att arbetstiden förläggs på ett sätt som fungerar väl för verksamheten. Möjlighet till visst distansarbete finns. Dina arbetsuppgifter
Du får en central roll i vår ekonomiavdelning och har det operativa ansvaret för redovisningen i Sverige, kombinerat med vissa administrative uppgifter. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Kundinbetalningar
Leverantörsbetalningar
Hantering av leverantörsfakturor i Medius (registrering och kontering)
Skicka kostnadsfakturor till Medius
Skapa och skicka betalningsfiler (inrikes och utrikes)
Avstämning av balanskonton varje månad
Periodisk sammanställning (1 gång per månad)
Lönehantering inkl. lönefiler
Beräkning och rapportering av arbetsgivaravgifter till Skatteverket
Momsavstämning och momsredovisning
Årsbokslut och rapportering
Kontakt med revisor
Utskick av betalningspåminnelser
Hantering av inkassoärenden (Svea Inkasso)
Ad hoc ekonomiuppgifter
• Enklare administrativa och kontorsrelaterade uppgifter vid behov, såsom: Posthantering, scanning och hantering av fakturor, inköp av kontorsmaterial och praktisk avlastning av kollegor i verksamheten, exempelvis vid semestrar eller arbetstoppar
Arbetsuppgifterna kan anpassas beroende på erfarenhet och kompetens. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har relevant utbildning inom ekonomi/redovisning
Har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Är noggrann, strukturerad och självgående
Är flexibel och trivs i en varierad roll
Har god systemförståelse
Det är en fördel om du har erfarenhet av:
ERP-system (gärna IBS Enterprise v7 eller Microsoft Business Central)
Medius eller liknande fakturahanteringssystem
Vi erbjuder
En flexibel deltidsroll
Varierande arbetsuppgifter med möjlighet att påverka innehållet
Ett nära samarbete med både svenska och norska kollegor
Ett professionellt och inkluderande arbetsklimat Så ansöker du
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
Via mail
E-post: petra.frisk@morek.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Morek AB
(org.nr 556585-4337)
Industrigatan 14 (visa karta
)
281 43 HÄSSLEHOLM Kontakt
Platschef, Hässleholm
Jonas Roskvist jonas.roskvist@morek.se 0451-45130 Jobbnummer
9994605