Redovisningsekonom - Hemfint Group
BHG Group AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-10-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BHG Group AB i Stockholm
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Hemfint Group, bestående av de framgångsrika e-handelsbolagen Hemfint, Outl1 och Trendrum med en omsättning på ca 600 mkr och försäljning på 4 marknader. Som en del av BHG Group, en ledande aktör inom heminredning och möbler, erbjuder vi en spännande arbetsmiljö med fokus på tillväxt och kundnöjdhet.
Vi söker en driven och noggrann redovisningsekonom till vårt ekonomiteam. Som en del av vår organisation som befinner sig i en spännande förändringsresa, får du möjlighet att arbeta i en utvecklande miljö där du bidrar till att förbättra och stärka våra ekonomiprocesser.
Teamet du blir en del av består av vår CFO, två ekonomiassistenter och två redovisningsekonomer. Tillsammans ansvarar vi för bolagets hela ekonomiflöde - från löpande bokföring och avstämningar till analyser, rapportering och utveckling av rutiner. Vi har en nära och stöttande arbetskultur där samarbete, kunskapsdelning och förbättringsarbete står i fokus.
Om rollen I rollen som redovisningsekonom ansvarar du för löpande bokföring, bokslut och rapportering. Du kommer att arbeta med ett av bolagen men nära hela ekonomiteamet samt övriga avdelningar internt och rapportera till bolagets CFO. En viktig del av arbetet är att säkerställa korrekta och effektiva rutiner i våra ekonomisystem.Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Utföra löpande bokföring
Ansvara för att samtliga konton är korrekt avstämda i månadsbokslut.
Vara behjälplig i rapportering till ägare.
Avstämning och rapportering av moms, AGA och andra skatter.
Ta fram material till revision.
Delta aktivt i pågående förbättrings- och utvecklingsprojekt inom ekonomi och system Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Praktisk erfarenhet av löpande bokföring, gärna från ett medelstort eller större företag
Förmåga att arbeta noggrant och strukturerat samt god samarbetsförmåga
Initiativrik och flexibel med vilja att bidra till kontinuerliga förbättringar
Vi erbjuder Vi erbjuder en modern och attraktiv arbetsmiljö på vårt nya kontor mitt i centrala Stockholm. Hos oss får du en välkomnande start på dagen med frukost varje morgon samt tillgång till gym för att främja din hälsa och välbefinnande. Som anställd har du tillgång till friskvårdsbidrag, en dag i veckan för arbete hemifrån och flexibilitet i arbetstider för att underlätta en god balans mellan arbete och privatliv. Vi värnar även om din framtid genom att erbjuda pensionsförsäkring. Hos oss får du förutsättningar att trivas, utvecklas och må bra i din yrkesroll.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning I din ansökan behöver vi inget personligt brev och om möjligt önskar vi cv utan bild.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BHG Group AB
(org.nr 559077-0763), https://www.wearebhg.com/ Arbetsplats
BHG Kontakt
Erika Jonsson erika.jonsson@hemfintgroup.se Jobbnummer
9565882