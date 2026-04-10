Redovisningsassistent
Vi söker en Redovisningsassistent till ett företag i Västerås. Start är i april, 8 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja med.
Hos oss kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa en effektiv kundfakturaprocess. Tillsammans med teamet skapar och vårdar du bolagets kundrelationer i nära dialog med kunden. Teamkänsla är viktigt då ni gemensamt stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet och når målen tillsammans.
Teamets uppgift är att säkerställa en korrekt reskontra för butikerna och våra koncernbolag.
För att lyckas med detta kommer du dagligen bland annat att:
• Säkerställa kundfakturahantering
• Utföra avstämningar
• Kvalitativ kravhantering
• Ha daglig kontakt med våra kunder och deras kunder och andra enheter inom företaget.
• Utreda och analysera differenser för att säkerställa en korrekt reskontra samt redovisa ett kvalitativt bokslut
• Initiera förbättringar i våra flöden för att höja kvalitet och effektivitet
Profil & Meriter:
Vi ser att du har en grundläggande förståelse för kundreskontraprocessen samt ett intresse för digitalisering och automation.
Vi vill att du har arbetat några år med liknande arbetsuppgifter och har goda kunskaper i Excel.
För att trivas som redovisningsassistent hos oss så gillar du struktur, är ansvarstagande, nyfiken på att lära nytt och har många järn i elden.
Din omgivning skulle beskriva dig som positiv och ivrig att lära och utvecklas. Att vara en lagspelare är naturligt för dig och superviktigt för oss och du delar gärna med dig av dina kunskaper till dina kollegor. Du har lätt att ta till dig nya arbetssätt och förmågan att se potentialer till förbättringar.
Den här tjänsten kräver flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Detta är ett konsultuppdrag på 100% via Incluso i Västerås Start är i april, 8 månader tidsbegränsat uppdrag till att börja med, möjlighet till förlängning efter det. Det här uppdraget är 100% on-site i Västerås.
Vänligen sök med CV och motivering via länken nedan. Vi presenterar kandidater löpande.
Ansvarig rekryterare på Incluso är Marianne Nilsson. Så ansöker du
