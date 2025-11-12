Redovisningsassistent
Saint-Gobain Ecophon strävar efter att vara globala ledare inom akustiska lösningar för inomhusmiljöer och vi brinner för att dela med oss av vår kunskap eftersom vi vet att våra produkter gör livet bättre för människor. Med ett löfte om att ha " a sound effect on people" borde det inte vara någon överraskning att vi naturligtvis stödjer den positiva balansen mellan arbete, privatliv och välbefinnandet för alla inom Saint-Gobain Ecophon.Om tjänsten
Vill du arbeta i en ansvarsfull och strukturerad roll inom leverantörsreskontran i ett internationellt bolag med stark utveckling? Ecophon i Hyllinge söker nu en redovisningsassistent för ett tidsbegränsat uppdrag till och med 2026, med start omgående.
Om rollen
Som redovisningsassistent hos Ecophon blir du en del av ekonomiavdelningen och arbetar främst med leverantörsreskontra och fakturahantering. Rollen är central i att säkra korrekta flöden för inkommande fakturor och att stödja verksamheten i frågor kopplade till ekonomi och administration.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Hantering av leverantörsfakturor: registrering, kontroll och överföringar.
Arbeta i fakturascanningssystemet OPTO samt i M3.
Säkerställa kvalitet i flöden och underlag inför bokföring och attest.
Löpande kontakt med interna beställare och attestansvariga.
Avstämningar och administrativa uppgifter kopplade till ekonomiavdelningens processer.
Bidra till effektiva rutiner och god ordning i reskontraarbetet.
Tjänsten är ett visstidsuppdrag till och med 2026, med omgående start.
Placering
Tjänsten är placerad på Ecophons huvudkontor i Hyllinge strax utanför HelsingborgKvalifikationer
Rätt person för rollen har erfarenhet av arbete inom leverantörsreskontra och ekonomiadministration och som trivs i en roll med tydliga processer och högt tempo. Du är noggrann, ansvarstagande och van att arbeta strukturerat. För just denna roll behöver du vara tillgänglig för start omgående.Erfarenhet och utbildning
Du har utbildning på gymnasienivå eller likvärdigt.
Erfarenhet av arbete i leverantörsreskontra
God förståelse för fakturaflöden och attestprocesser
Erfarenhet av OPTO är starkt meriterande
Erfarenhet av andra affärs- eller granskningssystem är positivt
God administrativ förmåga och trygghet i att arbeta digitalt
Svenska och engelska i både tal och skriftSå ansöker du
Saint-Gobain Ecophon AB samarbetar i denna rekrytering med Skillway www.skillway.se.
Välkommen med din ansökan omgående. Vi genomför intervjuer löpande och rekommenderar därför dig att söka redan idag. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jenny Heffler på jenny@skillway.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Mer om Saint-Gobain Ecophon
Saint-Gobain Ecophon är en ledande leverantör av akustiska lösningar för inomhusmiljöer som förbättrar arbetsprestanda, välbefinnande och livskvalitet. Vi är en internationell grupp på cirka 1100 medarbetare, som är verksamma över hela världen med säljteam i mer än 50 länder och i 10 produktionsanläggningar i Europa, Latin Amerika och Asien. Vårt huvudkontor ligger strax utanför Helsingborg, i Sverige. Ecophon är en del av Saint-Gobain Group, ett börsnoterat företag med cirka 150 000 anställda över hela världen. Saint Gobain Group är världsledande inom hållbara hem- och kontorsbyggnadslösningar som balanserar behovet av komfort och kostnadseffektivitet med energieffektivitet och miljöansvar.
För mer information: www.ecophon.com Ersättning
