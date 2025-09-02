Redovisningsassistent
2025-09-02
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Vi söker nu en redovisningsassistent till kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning.
Ekonomiavdelningen har det övergripande ansvaret för att utveckla, leda och samordna kommunens strategiska arbete inom verksamhetsstyrnings-, ekonomi- samt inköps- och upphandlingsområdet. Andra uppgifter handlar om att ge råd och stöd samt service till politik, chefer med flera. I kommunen är de administrativa processerna centraliserade och ekonomistödet till nämnder/förvaltningar finns därför samlade hos oss på ekonomiavdelningen.
Vi söker nu en redovisningsassistent på ekonomiavdelningens redovisningsenhet. Du kommer att ingå i ett team med totalt 11 personer som arbetar inom kommunens redovisningsenhet.Publiceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Som redovisningsassistent i Bodens kommun kommer dina arbetsuppgifter bestå av löpande bokföring samt arbete inom kommunens leverantör- och kundfakturaprocess. I rollen ingår även övrig ekonomiadministration inom redovisningsområdet. Inom den/de processer du arbetar med deltar du i arbetet med månads- delårs samt årsbokslut.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lägst gymnasial utbildning inom ekonomi. Du ska ha förmågan att självständigt planera, organisera och genomföra ditt arbete. Du ska vara noggrann, ha hög servicenivå, god samarbetsförmåga och alltid ha kunden i fokus. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
I övrigt är det meriterande om du har:
* Kompletterande kurs eller utbildning inom löpande bokföring/redovisning
* Erfarenhet av hantering av kund- och leverantörsfakturor samt reskontror i större organisationer
* Unit4:s ekonomisystem
Stämmer detta in på dig? Vänta inte med att skicka in din ansökan. Välkommen!
ÖVRIGT
Boden är en modern småstad i hjärtat av den gröna omställningen. Här bygger vi framtidens samhälle med hållbara lösningar för boende, företagande och vardag. Kommunen spelar en viktig roll i regionens utveckling, med närhet till både stad, natur och två älvdalar. Det vi kallar närhetsliv.
Som medarbetare hos oss blir du en del av ett samhälle i tillväxt. Vi erbjuder en miljö där du kan växa i din roll, där idéer uppmuntras och där du gör skillnad, för både människorna här och för framtiden.
När du söker jobb hos oss:
* Använd vårt e-rekryteringssystem för en trygg och rättvis process
* Du omfattas av kollektivavtal och får tillgång till friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
* Kontakta den person som anges i annonsen om du har frågor
* Vi arbetar aktivt för mångfald och en jämn köns- och åldersfördelning
* Vi har rökfri arbetstid
* Vår hälsoportal erbjuder aktiviteter och inspiration för ett hållbart arbetsliv
* Följ oss på Facebook och Instagram för aktuella nyheter och inspiration Ersättning
