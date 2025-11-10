Redovisningsansvarig- Sam Aero AB
2025-11-10
SAM Aero AB är ett växande företag med bas på Arlanda flygplats. Vi söker nu en strukturerad och självständig redovisningsansvarig som vill bidra till god ekonomistyrning och företagets fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2025-11-10Dina arbetsuppgifter
• Löpande redovisning och bokföring
• Fakturering samt uppföljning av kunder och leverantörer
• Rapportering och avstämningar
• Årsbokslut i samarbete med revisor
• Ekonomisk rådgivning till ledningen
Kvalifikationer
• Utbildning inom redovisning/ekonomi eller relevant erfarenhet
• God IT- och systemvana
• Strukturerad, noggrann och självständig
Vi erbjuder
• Bra lön och anställningsvillkor
• Flexibel tjänstegrad: 50% med möjlighet att utöka till 100% genom tilläggsuppgifter
• Vid 50% tjänst kan det mesta av arbetet utföras på distans
• Tillträde omgående eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka CV och ansökan till Terje Fjellstad så snart som möjligt.
Mail: se.office@sam.aero
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: se.office@sam.aero Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare SAM Aero AB
(org.nr 559077-8261) Jobbnummer
9597209