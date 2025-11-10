Redovisningsansvarig- Sam Aero AB

SAM Aero AB är ett växande företag med bas på Arlanda flygplats. Vi söker nu en strukturerad och självständig redovisningsansvarig som vill bidra till god ekonomistyrning och företagets fortsatta utveckling.

Dina arbetsuppgifter
• Löpande redovisning och bokföring
• Fakturering samt uppföljning av kunder och leverantörer
• Rapportering och avstämningar
• Årsbokslut i samarbete med revisor
• Ekonomisk rådgivning till ledningen
Kvalifikationer
• Utbildning inom redovisning/ekonomi eller relevant erfarenhet
• God IT- och systemvana
• Strukturerad, noggrann och självständig

Vi erbjuder
• Bra lön och anställningsvillkor
• Flexibel tjänstegrad: 50% med möjlighet att utöka till 100% genom tilläggsuppgifter
• Vid 50% tjänst kan det mesta av arbetet utföras på distans
• Tillträde omgående eller enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka CV och ansökan till Terje Fjellstad så snart som möjligt.
Mail: se.office@sam.aero Mobil: +47 90025501.

