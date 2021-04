Redovisningsansvarig till Fastighets AB Balder - Mpya Finance AB - Redovisningsekonomjobb i Göteborg

Mpya Finance AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg2021-04-09Fastighets AB Balder är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Det som kännetecknar våra medarbetare är en stark drivkraft att utvecklas i sitt arbete och ett intresse för att verka i en organisation som står för långsiktighet, entreprenörsanda och medkänsla. Det är genom våra medarbetares engagemang, kompetens och utveckling som vi skapar en mångfaldskultur med trivsam atmosfär. Arbetsglädjen skapas genom att personalen är delaktig i utvecklingen av sina arbetsuppgifter och den allmänna trivseln på arbetsplatsen. Balder erbjuder flera möjligheter för dig som medarbetare att utvecklas i såväl din befintliga roll samt att söka interna nya utmaningar. Läs gärna mer på: www.balder.se Vill du arbeta i ett företag med stark tillväxt där du är en viktig del i att fortsätta skapa en effektiv och affärsnära ekonomifunktion? Är du en driven, engagerad och noggrann redovisningsekonom som trivs att arbeta i en bred roll? Känns detta intressant, då kan rollen som redovisningsansvarig på Balder vara något för dig! Balder behöver förstärka sitt befintliga redovisningsteam med en redovisningsansvarig.Huvudsakliga arbetsuppgifter:Som redovisningsansvarig hos Fastighets AB Balder arbetar du i en bred och varierande roll med kvalificerad redovisning för ett stort antal bolag. Du rapporterar direkt till redovisningschefen och du ingår i en grupp om 9 personer som arbetar tillsammans på ekonomiavdelningen. I rollen som redovisningsansvarig så ingår bland annat följande arbetsuppgifter:Ansvara för ett stort antal bolags redovisningar, avstämningar och kvartals- och årsbokslut.Arbeta med löpande redovisning.Upprätta och ansvara för årsredovisningar.Upprätta och ansvara för preliminär- och inkomstdeklarationer.Hantera momsredovisning och momsfrågorUpprätta fastighetsdeklarationerBistå intern personal med ekonomisk kunskap.Bidra till förbättringsförslag med målet att utveckla verksamheten.2021-04-09Vi söker dig som har ett genuint intresse för redovisning och trivs i en växande och entreprenörsdriven organisation där du får möjlighet till utveckling. Vi tror att du har erfarenhet från en liknande position och bred kunskap inom redovisningsområdet. Du har en relevant utbildning inom ekonomi och redovisning.Tjänsten passar dig som vill jobba med redovisning i en verksamhetsnära roll, är noggrann, ansvarsfull, strukturerad och vill växa i din roll tillsammans med bolaget. Som redovisningsansvarig hos Fastighets AB Balder kommer du att ha många kontaktytor och det är därför viktigt att du är positiv, hjälpsam och har lätt för att samarbeta. Du har ett systematiskt och analytiskt arbetssätt samt är resultatorienterad. Vidare ser vi att du är en prestigelös och driven person som trivs i sammanhang av utveckling och förändring. Det är viktigt att du kan arbeta såväl självständigt som i team och ta ett stort ansvar. Du drivs av att förbättra och effektivisera processer.Vi förväntar oss att du har goda kunskaper i Excel. Det är meriterande om du har arbetat med fastighetsbolag tidigare samt har arbetat i en liknande koncernstruktur med många bolag.Hur gör jag nu?I den här rekryteringen samarbetar Fastighets AB Balder med MPYA Finance. Vid eventuella frågor kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Elin Antonsson på telefon 0709-318769 eller via elin.antonsson@mpya.se alternativt Anna Ström, på telefon 0706-474811 eller via anna.strom@mpya.se . Ansökan sker via www.mpyafinance.se. Sista ansökningsdag är den 8 maj.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-08Mpya Finance AB5680485