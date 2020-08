Redo För Nya Utmaningar Inom Javautveckling? Se Hit! - Alten Sverige AB - Elektronikjobb i Sundsvall

Alten Sverige AB / Elektronikjobb / Sundsvall2020-08-25ALTEN Sundsvall växer och vi tar nu ytterligare fokus mot vår satsning inom IT! Vi söker därför en engagerad javautvecklare som älskar att utveckla och vill utvecklas tillsammans med oss. Om du är redo att ta dig an nya utmaningar kan detta vara möjligheten för dig.ALTEN är ett konsultbolag som utvecklar och levererar kompetens för världsledande företag med konsulter inom teknik, IT och biokemi. Vi finns i över 25 länder, har huvudkontor i Paris och har fler än 37 000 anställda varav 88 procent är ingenjörer. I Sverige är vi över 1 700 medarbetare och arbetar från kontor på tolv orter. Våra kunder återfinns inom branscher som fordon, telekom, försvar, energi, verkstadsindustri, läkemedel och medicinteknik, där våra konsulter är verksamma genom hela produktutvecklingskedjan.Vi söker en teknikintresserad utvecklare som har några års arbetslivserfarenhet av Java och som gillar att ta fram kreativa och kvalitativa lösningar. Du delar gärna med dig av dina kunskaper, du trivs bra med teamarbete även om du gärna sitter på egen hand med din programmering. Som konsult på ALTEN är det viktigt att du är kommunikativ och lyhörd.Hos oss varierar sig projekten i upplägg, bredd, längd och storlek - detta beroende på våra kunders behov men även dina önskemål. Med detta sagt kan du förvänta dig en stor variation i ditt arbete med en snabb utvecklingskurva.Exempel på tekniker du har eller vill jobba med är:Java, JavaEE, JavaScript-ramverk såsom; React/Angular/Vue, API lösningar såsom; REST/JSON/SOAP, Databaser (SQL/Mongo), Spring, Linux, Maven, Jenkins, GIT.Varje medarbetare är lika viktig i ALTENs framgång! Vi drivs av att se människor växa och utvecklas, därför skapar vi möjligheter att få arbeta med det man har passion för. På ALTEN har vi ett stort utbud av uppdrag hos flera av de främsta företagen i Sverige i flera olika branscher, där dina önskemål styr din väg framåt. Vi erbjuder såväl nationella som internationella möjligheter och tillsammans med din coachande chef bygger du din karriär så att du kan utvecklas och förverkliga dina mål och drömmar!Som konsult får du både en teamkänsla i ditt uppdrag och en riktigt härlig gemenskap på ALTEN. Genom våra interna nätverk ALTEN Sports, Women@ALTEN och ALTEN Innovation ges du möjlighet att driva frågor och aktiviteter som just du brinner för, tillsammans med dina kollegor. Allt är självklart frivilligt. Balans mellan arbete och privatliv värderar vi högt. Självklart har vi kollektivavtal. Utöver detta har vi förmåner så som friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.We believe in growing together.Vid frågor kontakta konsultchef Mattias Arbrahamsson på mattias.abrahamsson@alten.se Välkommen in med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning2020-08-25Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-28Alten Sverige AB5332222