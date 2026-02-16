Recruitment Specialist sökes!
Vi söker dig som trivs i en dynamisk och föränderlig miljö där tempot är högt och dagarna varierande. För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel, lösningsorienterad och ha en stark förmåga att anpassa dig till nya förutsättningar och prioriteringar. Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en Recruitment Specialist till vår kund, en välkänd aktör inom fordonsindustrin. Du utgår från kontoret beläget i Södertälje.Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att självständigt driva och koordinera rekryteringsprocesser, främst inom blue-collar-segmentet. Rollen innebär att hantera flera parallella processer från kravprofil till tillsättning, i nära samarbete med rekryterande chefer. Arbetet omfattar hela rekryteringsflödet, inklusive urval, intervjuer, kandidatdialog och administration, samt att säkerställa kvalitet, struktur och effektivitet genom hela processen. Rollen ingår i Talent Acquisition-funktionen och bidrar till utveckling av arbetssätt och processer inom rekrytering.Dina arbetsuppgifter
Driva och ansvara för hela rekryteringsprocesser från start till mål
Genomföra urval, telefonavstämningar och strukturerade intervjuer
Hantera flera parallella rekryteringsprocesser samtidigt
Samarbeta med rekryterande chefer kring kravprofil, urval och beslut
Säkerställa en enhetlig och professionell kandidathantering genom hela processen
Dokumentera och administrera i rekryteringssystem
Bidra till utveckling och förbättring av rekryteringsprocesser och arbetssätt
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen är det viktigt att vara flexibel och trivas i en miljö med högt tempo, där prioriteringar snabbt kan förändras. Du behöver vara beslutsam och lösningsorienterad, med förmåga att fatta välgrundade beslut även när tempot är högt. En öppenhet för förändring och en förmåga att snabbt anpassa dig till nya förutsättningar är avgörande. Rollen kräver också god situationsmedvetenhet och stark observationsförmåga för att kunna göra träffsäkra bedömningar. Ett kreativt tankesätt och förmågan att tänka utanför ramarna bidrar till att hitta rätt lösningar och kandidater. Samtidigt är det viktigt att vara teamorienterad med stark kommunikativ förmåga, då rollen innebär nära samarbete med kollegor och chefer.
Låter detta som en spännande tjänst?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Minst 1-2 års arbetslivserfarenhet som rekryterare
Erfarenhet från rekrytering inom blue collar
Erfarenhet av att göra urval, utvärdera och intervjua kandidater
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av rekrytering inom tillverkningsindustrinTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-06-30. Start 2026-03-16.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35685 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
