Recruitment Consultant till Academic Work, Linköping
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-02-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Älskar du rekrytering, affärsmannaskap och att bygga starka relationer? Ansök till rollen som Recruitment Consultant nu!
OM TJÄNSTEN
"Som Recruitment Consultant får jag ta ansvar för hela rekryteringsprocessen och därefter uppföljning av rekryteringsuppdraget med kund och kandidat. Hos Academic Work finns kunskap, resurser och visioner som erbjuder mig en ständig möjlighet att vidareutvecklas både som rekryteringskonsult men också som person. Jag drivs av att få ha självständigt ansvar för mina kunder och rekryteringsprocesser och samarbeta nära våra säljare i en organisation full med ambition och med ett starkt varumärke i ryggen." Så beskriver en av våra Recruitment Consultant sin upplevelse av rollen hos oss.
På kontoret i Linköping tillhör du ett team som arbetar med att stötta våra kunder med kompetensförsörjning. Även om mycket arbete i rollen sker självständigt är du tillsammans med teamet engagerad i era gemensamma mål, resultat och affärsområdets fortsatta utveckling och tillväxt. Tillsammans med våra Account Managers ansvarar du för att bearbeta kunder och leverera kandidater som bidrar till deras fortsatta framgång.
Din chef och din utveckling
Din chef är Rebecca Kågemyr, ++https://www.linkedin.com/in/rebeccak%C3%A5gemyr/++,
och hon arbetar nära dig och har god insyn i ditt dagliga arbete. Vi har valt att ha operativa chefer för att du ska få bästa stöd i din roll. Vi har ett dedikerat utvecklingsprogram där du i din roll som Recruitment Consultant har en tydlig utvecklingsplan på årsbasis för att utveckla dina förmågor och vässa dina kompetenser. Vårt utbildningsprogram heter Career Steps och programmet följs upp löpande av din chef. Dina karriärvägar hos oss styr du själv och vi ger dig förutsättningarna.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som Recruitment Consultant kommer du att jobba med rekrytering inom alla våra affärsområden som IT, Teknik, Finance/ Service, Office and Logistics och får även möjligheten till affärsområdesspecifika utbildningar, vilket stärker din kompetens.
I rollen blir du i många fall våra kunders HR Business Partner och får chans att arbeta konsultativt med att stötta organisationer i deras tillväxtfas utöver rekrytering, i frågor som rör områden som employer branding, onboardning, personlighetstester och exitprocesser.
• Kund och kandidat relationer: På ett engagerat sätt vårda kandidat- och kundrelationer genom relationsskapande, coachande och nära samarbeten.
• Rekrytering: Kravprofil, annons, urval, intervju, presentation till kund och anställningsprocess.
• Försäljning: Proaktivt arbeta med att identifiera nya behov hos våra kunder och driva egen försäljning.
• Utveckling: Att bidra till att vår rekryteringsaffär, utvecklas både i team, på kontoret och i organisationen i stort.
VI SÖKER DIG SOM
Vi söker dig som är målmedveten, ambitiös och som vill arbeta i en roll där med många kontaktytor och där affärsmässighet och kundkontakt har stort utrymme. Du har en stark tilltro till din kapacitet att hantera utmaningar, en hög ansvarskänsla, förmågan att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt och säkerställer att du levererar enligt deadline. Att hantera flera uppgifter i ett högt tempo är något du känner dig bekväm med. Du agerar med eftertänksamhet i dina beslut och tar hänsyn till olika konsekvenser. Att skapa nya relationer kommer naturligt för dig och du agerar självsäkert i sociala sammanhang och trivs med att vara i händelsernas centrum. Du agerar respektfullt mot andra och har förmågan att ta till dig av feedback för att både stärka samarbeten och utveckla dig själv. Situationer som kan upplevas påfrestande hanterar du med trygghet och du har en optimistisk inställning till att lösa även svåra uppgifter. Förändringar och möjlighet till att testa nya saker ser du positivt på.
Vad tar du med dig i rollen som Recruitment Consultant
• Erfarenhet av rekrytering och har en inneboende vilja att ligga i framkant inom området.
• God affärsförståelse och en vilja att etablera goda kundrelationer. Vi ser gärna att du tidigare har arbetat med service i en kundorienterad miljö, med fördel inom B2B.
• En avklarad högskoleexamen inom exempelvis HR, ekonomi eller motsvarande.
• Talar och skriver svenska flytande och goda kunskaper i engelska, då du kommer att arbeta med både svenska och internationella kunder.
• B-körkort.
Önskvärd erfarenhet
• Erfarenhet av försäljning, HR, bemanningsbranschen- och/eller rekrytering alternativt motsvarande erfarenhet som anses likvärd.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Academic Work är ett bemannings- och rekryteringsföretag som sedan starten 1998 har hjälpt över 130 000 young professionals världen över till jobb. Vi strävar efter att bygga en arbetsplats i absolut världsklass, målet är att ingen medarbetare på Academic Work ska vilja jobba någon annanstans. Vår kultur präglas av våra våra tre värderingar: Share Energy, Beat Yesterday och Show Heart! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15117525". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9748831