Recreation Instructor
Karriärguiden Group Sweden AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2025-09-24
About this vacancy
Leisure teacher until June 2026: Do you want to work in an international environment with a clear educational vision? IES Kista is in the heart of Kista. Today we have about 77 employees and 650 students from grade F-9. At IES Kista we focus on community and a school environment based on our IES values: bilingualism, a quiet and safe school environment and high academic expectations. Work description: You will work on stimulating students 'learning and development based on the students' needs, interests and experiences, but also challenge them by inspiring new knowledge. Together with your colleagues, you plan, implement and evaluate leisure activities. You will work closely with our leisure manager. As a leisure leader with us, you will also work on offering our students a meaningful leisure time by encouraging social cohesion and strengthening group relationships. Qualifications: You are well acquainted with the curriculum and other governing documents in the school area and you have a good ability to work towards set goals to develop the quality of the leisure home. You are curious, creative and can inspire and motivate your colleagues in the team. As a person, you are safe, stable and good at creating good relationships with both students and colleagues and guardians. You are clear in your communication and have the ability to motivate and enthusiastic students to acquire new knowledge. You also work systematically with quality within the leisure home and think it is interesting and engaging with systematic quality work. Are you a person who strives forward and has a positive and inclusive approach to students, colleagues and guardians? Do you love to see students succeed and play an important role in their success? Then you can be the one we are looking for.
We welcome your application to our Deputy Principal F-6mark.dunnell.kista@engelska.se
Fritidslärare till juni 2026: Vill du arbeta i en internationell miljö med en tydlig pedagogisk vision? IES Kista ligger i hjärtat av Kista. Idag har vi cirka 77 anställda och 650 elever från årskurs F-9. På IES Kista fokuserar vi på gemenskap och en skolmiljö som bygger på våra IES-värderingar: Tvåspråkighet, en lugn och trygg skolmiljö samt höga akademiska förväntningar. Arbetsbeskrivning: Du kommer att arbeta med att stimulera elevernas lärande och utveckling utifrån elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också utmana dem genom att inspirera till ny kunskap. Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du fritidsaktiviteter. Du kommer att arbeta nära vår fritidsansvarig. Som fritidsledare hos oss kommer du också att arbeta med att erbjuda våra elever en meningsfull fritid genom att uppmuntra social sammanhållning och stärka grupprelationer. Kvalifikationer: Du är väl bekant med läroplanen och andra styrande dokument inom skolområdet och du har en god förmåga att arbeta mot uppsatta mål för att utveckla kvaliteten på fritidshemmet. Du är nyfiken, kreativ och kan inspirera och motivera dina kollegor i teamet. Som person är du trygg, stabil och bra på att skapa goda relationer med både elever och kollegor samt vårdnadshavare. Du är tydlig i din kommunikation och har förmågan att motivera och entusiasmera elever att ta till dig ny kunskap. Du arbetar även systematiskt med kvalitet inom fritidshemmet och tycker att det är intressant och engagerande med systematiskt kvalitetsarbete. Är du en person som strävar framåt och har ett positivt och inkluderande förhållningssätt till elever, kollegor och vårdnadshavare? Älskar du att se elever lyckas och spela en viktig roll i deras framgång? Då kan du vara den vi söker. Välkommen med din ansökan till vår biträdande rektor F-6.mark.dunnell.kista@engelska.se
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndighetenand from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
Detta är ett heltidsjobb.
