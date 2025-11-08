Receptionschef till Waterfront Cabins
2025-11-08
Receptionschef till Waterfront Cabins - välkommen till hjärtat av vår gästupplevelse!
På Waterfront Cabins arbetar vi varje dag för att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster - från första incheckning till sista hejdå. Nu söker vi en receptionschef som vill leda vårt härliga team och vara den självklara länken mellan gäster, medarbetare och verksamhet.
Om rollen
Som receptionschef är du ansiktet utåt och navet i vår dagliga drift. Du leder ett team på cirka 10 medarbetare i receptionen, där huvudfokus alltid är att leverera enastående service och att överträffa gästernas förväntningar.
Du är den som ser till att vardagen flyter på - oavsett om det handlar om att planera bemanning, coacha dina medarbetare eller snabbt hitta lösningar när något oväntat händer. Under våra högsäsonger - sommar, högtider, jul och nyår - är du självklart med på plats och visar vägen för ditt team.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, utveckla och inspirera receptionsteamet i det dagliga arbetet
Säkerställa hög servicenivå och ett varmt bemötande i alla gästkontakter
Ansvara för schemaläggning, rutiner och arbetsfördelning i receptionen
Hantera gästärenden på ett professionellt, lyhört och lösningsorienterat sätt
Bidra till ett gott samarbete mellan alla avdelningar - från Housekeeping till förvaltning och bokning
Vara delaktig i utvecklingen av våra rutiner, system och gästupplevelse
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för gästservice och som trivs i en roll där varje dag bjuder på nya möten och utmaningar. Du är en trygg och närvarande ledare som får energi av att arbeta tillsammans med ditt team.
Du har naturlig pondus och integritet, vågar stå stadigt även när tempot är högt och besluten behöver tas snabbt. Samtidigt har du en varm och prestigelös personlighet - du leder med omtanke, tydlighet och engagemang.
Vi tror att du har erfarenhet av reception, hotell eller serviceyrke - gärna i en ledande roll. Viktigast är dock din inställning, ansvarskänsla och vilja att ge gästerna det där lilla extra.
Vi erbjuder
En nyckelroll i en växande och välkomnande verksamhet
Ett engagerat team och en familjär arbetsmiljö
Möjlighet att påverka och utveckla rutiner och serviceupplevelsen
En arbetsplats med fantastiska gäster - året runt
Låter det som du?
Skicka in din ansökan redan idag inkluderat personlig brev och CV till jobb@svh.se
- intervjuer sker löpande. Viktigt att märka din ansökan med "Receptionschef" då vi har andra rekryteringsprocesser igång för andra roller samtidigt.
Tillträde sker snarast. Tjänsten är på 100% och en provanställning tillämpas med avsikt att övergå i en tillsvidareanställning.
Kvällar och helger ingår som en naturlig del i rollen då verksamheten aldrig står still.
Frågor om rollen hänvisas till mathilda@svh.se
Vi sköter denna rekrytering själva och förfrågningar från rekryterings firmor undanbedes.
Vi ser fram emot att välkomna vår nya receptionschef till Waterfront Cabins! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
