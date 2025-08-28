Receptionsarbete för studenter
2025-08-28
Om tjänsten
Är du student och behöver arbeta? Är du flexibel i ditt schema och är sugen på att jobba extra till hösten? Är du utåtriktad som person och vill arbeta i en varierande roll med servicefokus? Om du känner igen dig så kanske du är vår nästa resurs till vår vikariepool för receptioner hos våra kunder i Malmö, Lund och Helsingborg. Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.
Om uppdraget
Som deltidsreceptionist är du en del av KFX HR-partners back-up pool där du arbetar med att täcka upp för våra receptionister vid sjukdom, ledighet och annan frånvaro. Omfattningen kan variera månad för månad och vi söker därför dig som kan vara flexibel i ditt schema och kan hoppa in med kort varsel. Arbetspassen är belagda på vardagar mellan 8-17, tiderna kan variera något. Just nu söker vi dig som är intresserad av att jobba extra 1-3 dagar i veckan och har möjlighet att var flexibel i ditt schema.
Vi berättar gärna mer om vårt upplägg över en intervju. Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan variera men vanligt förekommande uppgifter i rollen är:
• Ta emot besökare
• Växelservice och mailhantering
• Kontakt med servicefunktioner och leverantörer
• Beställning av kontorsmaterial, mat och fika
• Koordinera konferenser
• Servera frukost till hyresgäster och kontorskollegor Kvalifikationer
Vi ser att du som söker är student och har möjlighet att jobba 1-3 dagar i veckan, samt även under sommaren. Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av service och kundbemötande
• Är flexibel i ditt schema och kan hoppa in med kort varsel
• Ser lösningar och tar egna initiativ på en ny arbetsplats
• Kunskaper i Microsoft Office
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
• Meriterande om du har erfarenhet av administration och något större växelsystem
Som person är du utåtriktad och har ett genuint intresse av människor. På en ny arbetsplats kliver du in med självförtroende, engagemang och en positiv inställning. Du ser möjligheter och löser de problem som uppstår. Du är lojal mot din arbetsgivare och mogen och professionell i ditt arbetssätt.Övrig information
På KFX arbetar vi med löpande urval och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kunskap- och personlighetstester samt en bakgrundskontroll kan komma att göras på slutkandidater.
Vi tar ej emot ansökningar via mail eller telefon, och hänvisar dig att söka direkt via vår hemsida. Har du frågor eller funderingar? Kontakta ansvarig rekryterare Edwin Ek på Edwin.Ek@kfx.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare KFX HR-partner Skandinavien AB
(org.nr 556658-2143) Arbetsplats
KFX HR-partner Jobbnummer
9481140