Receptionist, vikariat, Capio Vårdcentral Landskrona
Capio Sverige AB / Receptionistjobb / Landskrona Visa alla receptionistjobb i Landskrona
2025-09-24
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Landskrona
, Helsingborg
, Lund
, Eslöv
, Malmö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-24Om företaget
Välkommen till Capio Vårdcentral Landskrona! Hos oss arbetar vi med en personlig och professionell vård för alla patienter. Vår vårdcentral är en del av Capio-koncernen, ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag. Vi strävar efter att vara det självklara valet inom primärvård och vi vill erbjuda specialiserad och högkvalitativ vård. Vi sätter patientens välbefinnande i fokus och arbetar med ett starkt team där vi lär av varandra och utvecklas tillsammans.
Din roll Som receptionist hos oss på Capio Vårdcentral Landskrona kommer du att spela en avgörande roll i att ta emot och välkomna våra patienter på vårdcentralen. Du arbetar självständigt men tillsammans med teamet av alla medarbetare på mottagningen. Tjänsten innebär bemanning av reception, registrering, kassahantering, administration av journalhandlingar, posthantering.
Om dig Du som söker är positiv och välkomnande, du trivs med mellanmänskliga kontakter och är trygg i både person och profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid ett bra samarbete och bemötande av både patienter och kollegor. Då arbetet bygger mycket på självständigt arbete behöver du vara initiativtagande och flexibel. Yrkeserfarenhet från primärvård är meriterande.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med tydligt patientfokus. Vår organisation bygger på den lokala enhetens självstyre med engagemang och delaktighet från medarbetare vilket leder till korta beslutsvägar. Samtidigt finns en större organisation i bakgrunden som ger stöd och möjlighet till utveckling och erfarenhetsbyte.Om tjänsten
Vikariat på heltid, 100 %, med arbetstid måndag-fredag, från 2026-02-01 till och med 2026-08-31 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Emma Bauer emma.bauer@capio.se +46700000823 Jobbnummer
9525145