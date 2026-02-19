Receptionist (vikariat)
2026-02-19
Vi söker nu en Receptionist till vårt huvudkontor i Solna, tjänsten är ett vikariat på ett år. Sök till oss om du trivs i en central roll, att vara ansiktet utåt och vill vara med på en spännande resa. Är du vår nya kollega?
Om Iver: Iver är en ledande nordisk helhetsleverantör av molnbaserade IT-tjänster med spetskompetens inom drift, cybersäkerhet, cloud och innovation. Våra tjänster är kritiska inte bara för våra kunder - utan för digitaliseringen av samhället i stort. Med huvudkontor i Stockholm verkar Iver främst i Norden med en agenda att fortsätta expandera. Iver omsätter drygt 3 miljarder SEK och har cirka 1 300 anställda som arbetar på ett av våra 23 kontor i Norden.
Din roll på Iver
Som receptionist hos oss har du en central och självständig roll inom administration och service kopplat till vår Facility-avdelning. Du är ofta den första personen våra besökare och medarbetare möter - i receptionen, via telefon och i det dagliga arbetet på kontoret.
Du ansvarar för att skapa en professionell, välkomnande och välfungerande arbetsmiljö och driver självständigt flera administrativa och serviceinriktade uppgifter.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Ta emot besökare och ansvara för besökshantering
Hantera växel och inkommande samtal
Post- och pakethantering
Inköp av kontorsmaterial
Ansvar för kök och gemensamma ytor
Administrera ärenden kopplade till Facility
Övriga administrativa uppgifter
Du ingår i ett relativt nybildat team med kollegor på flera av våra kontor. Tillsammans utvecklar ni den centrala funktionen inom Iver. Lokalt arbetar du nära huvudkontorets andra receptionist, som även är kontorschef.
Vad erbjuder vi dig?
We empower our Nordic society. På Iver får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara med på en spännande tillväxtresa. Vi är inkluderande och strävar efter ett genuint samarbete mot gemensamma mål. Inom Iver finns stora möjligheter till utveckling och vi finns här för att inspirera dig till att nå dina yrkesmässiga mål. Vi står bakom dig när du vill lära dig mer - inom ditt specialområde, ledarskap eller nya områden.
Hos Iver är du en del av ett ambitiöst och innovativt företag, vilket innebär att förbättra, testa, utvärdera och våga ändra hur vi gör saker är viktiga ingredienser och vi är övertygade om att det är så vi utvecklas.
Vi på Iver ger samma löfte till våra kollegor som till våra kunder. Löftet är att alltid vara "beside you", "behind you" och "before you". Vi kallar det för "The Iver way".
Förmåner hos oss:
Kollektivavtal & trygga villkor Friskvårdsbidrag Terminalglasögon Tidsbank - 24 h extra ledighet/år Privat sjukvårdsförsäkring Tjänstepension (ITP) & flexpension
Vem söker vi?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom administration eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har tidigare arbetat med service och administrativa uppgifter och trivs i en roll där struktur, noggrannhet och ansvar är en naturlig del av vardagen.
Du är självgående och trygg i att prioritera ditt arbete. Återkommande administrativa uppgifter ser du som en självklar del av rollen, samtidigt som du har en vilja att utveckla och förbättra arbetssätt när du ser möjligheter.
Du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med kollegor, kunder och leverantörer. Du kommunicerar tydligt och professionellt, både muntligt och skriftligt.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av service och administrativt arbete
Erfarenhet inom Facility Management
Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel och Outlook
Allmän teknisk förståelse
Erfarenhet av ärendehanteringssystem
Meriterande:
Erfarenhet av Dstny växelsystem
Erfarenhet inom lokal- och fastighetsförvaltning
Placeringsort: Iver finns på 23 platser i Norden. För denna roll ser vi att du utgår från vårt huvudkontor i Stockholm (Solna).
Övrig information: Tjänsten är ett heltidsvikariat på ett år. Perioden kan komma att förkortas om ordinarie befattningshavare återgår tidigare.
Vi har kunder inom alla branscher och sektorer inklusive säkerhetsklassad verksamhet därför genomför vi bakgrundskontroller i samtliga av våra rekryteringsprocesser.
Sök till oss! Urval sker löpande, tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Iver eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter etnisk och kulturell mångfald.
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Start: Önskad start är snarast eller enligt överenskommelse
Välkommen att kontakta TA-Partner, linnea.blomgren@iver.se
vid frågor eller funderingar kring tjänsten. Vi ser fram emot din ansökan!
