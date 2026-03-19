Receptionist till vår klinik!
2026-03-19
Tandregleringen Eskilstuna/Katrineholm
Vi är ett väl inarbetat team på drygt 20 medarbetare som tillsammans driver två specialistkliniker. Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill fortsätta att utveckla vår arbetsplats och ge våra kunder bästa tänkbara vård.
Om jobbet
Som receptionist hos oss på tandregleringen ansvarar du för att ge våra besökare och kunder ett professionellt välkomnande. Du blir navet i receptionen och ser till att den dagliga driften fungerar smidigt.
Tjänsten kommer innebära att du ansvarar för kundkontakter, telefon, betalning, kallelser, remisser samt all tänkbar kundservice. Du ansvarar även för kontakten med övriga kliniker.
Om dig
Du behöver en god organisationsförmåga med intresse för klinikadministration och kundservice. Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och serviceinriktad. Du bör ha god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du ska kunna se verksamheten ur ett helhetsperspektiv och vara en flexibel person. Vi ser gärna att du har erfarenhet av administrativt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
• Ett arbete i ett välmående företag som satsar på medarbetarnas utveckling och arbetsmiljö. Hos oss ska alla trivas!
• Vår värdegrund med betoning på samarbete, utveckling och professionellt arbetssätt är enkel att omsätta på våra kliniker
• Goda förutsättningar för att utvecklas i jobbet.
• Introduktion och handledning anpassar vi efter dina önskemål och behov
• Friskvårspeng på 5 000 kr/år
• Ett förmånligt kollektivavtal - ex fler semesterdagar efter 40 år, tillägg vid föräldraledighet och vid sjukdom.
• Ett av marknadens bästa tjänstepensionsavtal
• Kollektivavtalade försäkringar ger dig ett bra skydd
• Aktiv fritidsförening
• Förmånsportal med många fina förmåner
Krav:
Tandvårdsutbildning samt erfarenhet inom tandvård.
Erfarenhet av journalsystemet Frenda
Erfarenhet av receptionsarbete.
Fasta arbetstider med start 07.00.
Placering i Eskilstuna.
Välkommen med din ansökan, inklusive CV.
Vi behandlar ansökningarna löpande under ansökningstiden och därför bör du skicka din ansökan så fort som möjligt.
Folktandvården Sörmland ansvarar för 157 000 kunder. Vi är störst i länet på tandvård och det är bara hos oss som du kan teckna Frisktandvårdsavtal - tandvård till fast pris. Vi har idag drygt 35 000 kunder som har valt frisktandvårdsavtal hos oss. Vi är ca 500 medarbetare vid 20 kliniker och vi omsätter drygt 500 Mkr. Vår ambition är att bli branschens mest attraktiva arbetsplats med ett öppet och utvecklande arbetsklimat. Vi strävar efter att vara ett hållbart företag för både medarbetare och vårt klimat varje dag. Tillsammans utvecklar vi Folktandvården Sörmland!
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RFTV-26-010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folktandvården Sörmland AB
(org.nr 556820-2625)
611 32 NYKÖPING Kontakt
Maria Wikén, klinikchef tandregleringen Eskilstuna. maria.wiken@regionsormland.se 070-324 03 78
9808320