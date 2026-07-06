Receptionist till röntgenenheten i Växjö
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-07-06
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Brinner du för service och trivs i en administrativ roll? Då kan du vara den receptionist vi söker till röntgen i Växjö!
Röntgenavdelningen i Växjö ingår tillsammans med röntgen i Ljungby och klinisk fysiologi i verksamheten bild- och funktionsmedicin. Hos oss i Växjö utför vi de flesta typer av röntgenundersökningar och är en viktig del av patientens vårdkedja.
Vi är idag cirka 100 medarbetare med olika kompetenser – undersköterskor, röntgensjuksköterskor, röntgenläkare och medicinska sekreterare – som tillsammans skapar en professionell och välkomnande arbetsplats.Hos oss möts du av en trivsam arbetsmiljö med god teamkänsla, engagemang och ett öppet och inkluderande klimat.
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
I rollen som receptionist är du den första kontaktpunkten för våra patienter. Du arbetar huvudsakligen i receptionen men även med administrativa arbetsuppgifter.
Arbetet innebär att du självständigt ansvarar för att ta emot och registrera patienter inför deras besök, hantera betalningar och fakturering samt utföra administrativa uppgifter kopplade till våra system, såsom Cosmic och röntgensystemen RIS/PACS.
Du välkomnar patienter, visar dem till rätt väntrum och säkerställer att de får ett professionellt och vänligt bemötande under hela sitt besök.Kvalifikationer
Arbetet präglas av ett högt patientflöde, vilket ställer krav på att du är strukturerad, stresstålig och har en stark servicekänsla. Du bemannar receptionen själv och behöver därför vara trygg i att arbeta självständigt, samtidigt som du bidrar till ett gott samarbete med dina kollegor. Vi söker dig som är lugn och trygg även i stressiga situationer, noggrann och ansvarsfull i ditt arbete samt kommunikativ och tydlig i ditt bemötande. Du har god datorvana och trivs i en roll där du får kombinera administration med service.
För tjänsten krävs gymnasieutbildning samt mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du är van vid att arbeta i olika system och vi ser gärna att du bifogar dina gymnasiebetyg i ansökan. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kundservice och administrativt arbete.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-08-24 , upphör: 2027-06-11 .
Fackliga representanter nås via växel.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
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Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 448/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
351 88 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Avdelningschef
Ida Moberg ida.moberg@kronoberg.se 0470-58 75 38 Jobbnummer
9993006