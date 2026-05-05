Receptionist Till Master Brows I Göteborg

Chalisa Master Brows AB / Receptionistjobb / Göteborg
2026-05-05


MASTER BROWS® är en exklusiv beauty studio och academy i Göteborg. Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad receptionist som vill växa tillsammans med vårt varumärke.

Dina arbetsuppgifter
* Ta emot kunder och skapa en varm och professionell kundupplevelse
* Hantera bokningar, kundservice och enklare administration
* Assistera i den dagliga driften av studion
* Säkerställa att studion alltid håller hög standard
* Vid rätt kompetens finns möjlighet att utvecklas inom beauty och wellness

Vi söker dig som:
* Är positiv, ansvarstagande och serviceinriktad
* Har känsla för detaljer och premium service
* Talar svenska och engelska
* Erfarenhet inom service, reception eller beauty är meriterande

Vi erbjuder:
* Möjlighet att växa i ett premium beauty-koncept
* Intern upplärning och utveckling
* Inspirerande arbetsmiljö i Göteborg
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Skicka CV, personligt brev och eventuell portfolio via e-post
E-post: Info@masterbrows.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Receptionist".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Chalisa Master Brows AB (org.nr 559326-1042)
Mölndalsvägen 87E (visa karta)
412 84  GÖTEBORG

Kontakt
Founder & Business Manager
Chalisa Chianram
chalisaaa3@gmail.com
0722524094

Jobbnummer
9890807

