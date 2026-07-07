Receptionist Till Jägersrohälsan I Malmö Visstid
Jägersrohälsan AB / Receptionistjobb / Malmö Visa alla receptionistjobb i Malmö
2026-07-07
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På Jägersrohälsan i Malmö driver vi en vårdcentral med höga ambitioner för patientupplevelse, tillgänglighet och arbetsmiljö. Vi arbetar teambaserat, med kontinuitet och ett tydligt fokus på att göra vården enkel, trygg och tillgänglig för patienten. Vi verkar på uppdrag av Region Skåne, men vill samtidigt utveckla hur primärvård kan bedrivas i praktiken.
Hos oss svarar riktiga människor i telefon, vi ringer tillbaka när det passar patienten och vi använder digitala verktyg där de faktiskt förbättrar vården. Kort sagt – vi utmanar invanda arbetssätt där det skapar värde.
Sedan starten hösten 2023 har Jägersrohälsan vuxit snabbt och etablerat sig som en av Malmös högst rankade vårdcentraler i Nationella Patientenkäten. Verksamheten omfattar idag vårdcentral, filial i centrala Malmö, BVC och barnmorskemottagning. Nästa steg är fortsatt tillväxt i Malmö!Publiceringsdatum2026-07-07Om tjänsten
I rollen som receptionist hos oss arbetar du varierat med både ankomstregistrering, patientkontakt och registrering samt administration i diverse system. Du har ett stort mandat att självständigt äga och ansvara för ditt område tillsammans med dina kollegor i receptionen för gemensamma rutiner och arbetssätt, med stöd av din kompetens och erfarenhet.
Du är den första personen våra patienter möter och spelar en viktig roll i att skapa ett varmt, professionellt och tryggt första intryck. Du välkomnar patienter i alla åldrar och livssituationer, hjälper dem till rätta och säkerställer att de får ett gott bemötande genom hela besöket. Vi söker dig som har en stark känsla för service, inger förtroende och kommunicerar tydligt, lugnt och professionellt.
Hos oss arbetar alla yrkeskategorier både självständigt och i team – alltid med patientens bästa som gemensam drivkraft. Vi tror på ett samarbete där alla vinner: patienten, du som medarbetare och verksamheten. Genom delad kunskap och gemensamt ansvar skapar vi en flexibel och modern vårdmiljö präglad av tillit och engagemang.
Du ansvarar för att:
Ta emot och välkomna patienter och besökare
Besvara telefonsamtal och ge god service
Hantera tidsbokning, ombokning och kallelser
Registrera patienter och administrera besök
Hantera inkommande post, remisser och övrig administration
Samverka med vårdens olika yrkesgrupper för ett smidigt patientflöde
Bidra till verksamhetens utveckling och ett positivt arbetsklimat
Din kompetens:
För oss är det en självklarhet att vi hjälps åt för att nå vårt gemensamma mål. Därför söker vi dig som är serviceinriktad, självgående, flexibel, ansvarstagande och prestigelös, med en utmärkt samarbetsförmåga. Du har ett professionellt och vänligt bemötande, är strukturerad och trivs med att arbeta i ett högt tempo där flera arbetsuppgifter pågår samtidigt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av receptionsarbete inom hälso- och sjukvård och vana av PMO, Lissy och Pasis samt vårdadministration, men det viktigaste är din servicekänsla, ditt engagemang och din vilja att bidra till en välfungerande verksamhet.
Du måste dela våra värdegrunder avseende patientsäkerhet, tillgänglighet, integritet, smittskydd och akutberedskap.Kvalifikationer
Erfarenhet av PMO
Erfarenhet av arbete i reception
Meriterande:
Erfarenhet av Lissy och Pasis
Erfarenhet av privat driven vårdcentral inom Region Skåne
Vi erbjuder:
En arbetsmiljö präglad av prestigelöshet, engagemang och gemensamt ansvar
Möjlighet att aktivt delta i verksamhetens utveckling
Värdegrunder vi som vårdgivare efterlever och du som sjukvårdspersonal kan vara stolt över
Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Anställning
Tjänsten är på heltid under perioden 1 augusti till 31 oktober med chans till förlängning. Tidigare start enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande rekrytering så vänta inte med din ansökan.
Individuell lönesättning.
Bakgrundskontroller
Vi uppskattar om du noggrant ser över ditt CV innan du skickar in din ansökan. Som en del av vår rekryteringsprocess genomgår slutkandidater en bakgrundskontroll i samarbete med 2Secure för att säkerställa en trygg och rättvis rekryteringsprocess.
Referenstagning är också en del av rekryteringsprocessen, och vi önskar att du lämnar minst två referenser, varav minst en ska vara från en tidigare chef.
Vid anställning krävs även att ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret lämnas in senast första arbetsdagen.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!
Rebecka De Geer Paci, HR-Generalist Telefon: 076-317 60 88 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jägersrohälsan AB
(org.nr 559199-6722)
Derbyvägen 6 E (visa karta
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212 35 MALMÖ Kontakt
HR-Generalist
Rebecka De Geer Paci rebecka@maccab.se 0763176088 Jobbnummer
9995356