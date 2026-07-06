Receptionist till Hotel Allén i Göteborg
Got City Center Hotels AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-07-06
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Hotel Allén är ett mindre hotell i centrala Göteborg, några minuters gångpromenad från Centralstationen och Avenyn. Verksamheten ingår i hotellgruppen GCCH. Hotellet ingår även i kedjan Best Western.Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga receptionsuppgifter som in- och utcheckning. Du svarar i telefon, lägger in bokningar, tar betalningar och liknande. Även receptionen hanterar mycket frukostjobb, både servering på morgonen och förberedelse på kvällarna.
I arbetsuppgifterna ingår även att hjälpa kollegorna inom städ. På hotellet arbetar vi alla ihop och samarbetar alltid mellan avdelningar.
Vem vi söker:
Vi söker dig som är serviceinriktad med en stor passion för service och som framför allt har en positiv och proffsig attityd mot våra gäster.
Du ska vara flexibel, trivas med att arbeta i team samtidigt som du klarar av att vara självständig då man ofta arbetar ensam i receptionen. Du får gärna tycka om att hålla rent och snyggt omkring dig.
Vad vi söker:
Vi söker receptionister till främst eftermiddagspass på 80%.
Om du är intresserad av tjänsten men vill jobba mindre än 80% så har vi också behov av helg- och extrapersonal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8026910-2088863". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Got City Center Hotels AB
(org.nr 559428-9844), https://jobs.gcch.se
Parkgatan 10 (visa karta
)
411 38 GÖTEBORG Arbetsplats
Gcch Jobbnummer
9994672