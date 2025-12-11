Receptionist till Hedemora Tandvård - Praktikertjänst AB
2025-12-11
Vad roligt att du är intresserad - här kommer lite information om arbetsplatsen
Hedemora Tandvård är en liten klinik som är ansluten till Praktikertjänst AB.
Kliniken har funnits i staden i 45 år. Vi är ett nytt team som senaste året vuxit och vår ambition är att flytta till nya moderna lokaler inom två år. Vårt glada team består av en tandläkare, en tandhygienist och två tandsköterskor.

Dina arbetsuppgifter
Hantera:
Tidboken såsom kallelser, av- och påbokningar
Samtal och kontakt med kunderna samt Telefon/TeleQ
Ekonomi, försäkringsärenden & remisser
Leverans, beställningar och post
Fler arbetsuppgifter kan tillkomma i tjänsten utifrån verksamhetens behov. Rollen som receptionist hos oss är omväxlande och du får möjlighet att ha eget ansvar. Kvalifikationer
Erfarenhet av receptionsarbete
God datorvana
Goda kunskaper i det svenska språket, både vad gäller tal och skrift
Önskvärt/Meriterande: - Erfarenhet att jobba med journalsystem
- Tandsköterskeexamen (eller annan erfarenhet inom tandvård)
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmåga att komplettera vårt team.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad, flexibel och ansvarsfull, har lätt att lära dig samt förmågan att överblicka, effektivisera och prioritera. Känner du igen dig kommer du att vara en utmärkt kandidat för rollen.
Vi erbjuder dig
En liten flexibel klinik. Friskvårdsbidrag. Möjlighet att bidra med idéer och inflytande inför den kommande nya mottagningen och din egen kompetensutveckling.
Övrig information
Arbetstiden 80-100% helltid. Tillträde enligt överenskommelse.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
