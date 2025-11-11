Receptionist till Folktandvården Linné
Region Kronoberg, Folktandvård / Receptionistjobb / Växjö Visa alla receptionistjobb i Växjö
2025-11-11
Just nu söker vi en receptionist som vill vara med och göra skillnad varje dag, Här får du ta ansvar och vara en viktig del av en engagerad klinik där vi tillsammans arbetar för att skapa god munhälsa hos kronobergarna.
Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Vi söker en receptionist till vår moderna och välkomnande klinik på Teleborg. Kliniken är belägen i ljusa och fräscha lokaler, i direkt anslutning till vårdcentral och apotek. Här finns även en handledningsklinik för nyexaminerade tandläkare, vilket gör oss till en dynamisk arbetsplats med både erfarenhet och utveckling i fokus.
Vi är idag 20 medarbetare som tillsammans skapar en trygg och professionell miljö för våra patienter. Kliniken har öppet måndag till torsdag kl. 0719, och vi arbetar enligt ett skiftschema där du varvar arbetspass mellan kl. 0715 och kl. 1119. På fredagar har vi öppet kl. 0715.30, då arbetar hela teamet samma tider.
Som receptionist är du klinikens ansikte utåt. Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor och som vill bidra till att våra patienter får ett vänligt och professionellt bemötande både vid besök och kontakt via telefon eller andra kanaler. Du kommer även att ha kontakt med andra kliniker, Folktandvårdens Servicecenter och olika myndigheter.
Din roll innebär också att du är en viktig stödfunktion för dina kollegor, med ansvar för olika administrativa uppgifter. För att lyckas i rollen behöver du sätta dig in i vår verksamhet, förstå relevanta regelverk och bekanta dig med den terminologi vi använder.
När du börjar hos oss får du ta del av ett introduktionsprogram som riktar sig till alla nyanställda inom Folktandvården. Programmet ger dig en god inblick i organisationen, nyttig information och möjlighet att bygga nätverk med andra nya kollegor. Självklart får du även en gedigen introduktion på kliniken, så att du känner dig trygg i din roll från start.
Vi tillämpar löpande urval i den här rekryteringen så vänta inte med att skicka in din ansökan om du är intresserad!Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som receptionist hos oss vill vi att du har en gymnasieutbildning och minst två års erfarenhet av arbete inom reception eller administration. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och eftersom vi ibland möter internationella patienter är det en fördel om du känner dig bekväm med att kommunicera muntligt på engelska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är positiv, lösningsorienterad och har lätt för att ta till dig ny kunskap. Du har förmåga att hantera komplexa frågeställningar och trivs med att ha många kontaktytor. För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel, effektiv och uppskatta en varierad arbetsdag.
Att vara klinikens ansikte utåt är ett viktigt uppdrag därför söker vi dig som är engagerad, serviceinriktad och gärna gör det lilla extra för att skapa en god upplevelse för våra patienter och kollegor.
Detta är en tillsvidareanställning men en inledande provanställning på 6 månader kan bli aktuell.
ÖVRIGT
Vi är drygt 340 medarbetare i Folktandvården Kronoberg och vår verksamhet består av allmäntandvård och specialisttandvård, en utvecklingsklinik, mobil klinik, administrativt kansli och Servicecenter. Vi har kliniker i 6 av länets 8 kommuner och vårt gemensamma uppdrag är att skapa en god munhälsa hos kronobergarna.
Vi kan erbjuda dig förmåner i form av:
* tjänstepension
* flyttbidrag
* möjlighet till löne- och semesterdagsväxling
* möjlighet att teckna avtal om förmånscykel
* friskvårdsbidrag
* massagebidrag
* skobidrag
* mammografi och blodgivning på arbetstid
* möjlighet att vara medlem i personalklubb
* inflyttarservice för dig som inte bor i Kronoberg idag men flyttar hit för att börja jobba hos oss
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Månadslön
