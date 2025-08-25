Receptionist till ambulerande pool i Göteborg
2025-08-25
Är du en serviceinriktad person som vill ta nästa steg i arbetslivet och söker ett varierande arbete inom reception och administration? Trivs du på olika arbetsplatser och tycker om en omväxlande vardag? Då kan du vara rätt person för rollen som ambulerande receptionist till våra kunder i Göteborg. Här har du möjligheten att få värdefull erfarenhet av kontorsarbete och administration samt knyta kontakter inför framtiden. Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang, dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
Som ambulerande receptionist jobbar du heltid hos oss där du täcker upp för våra konsulter vid extra behov av personal, sjukdomar, ledigheter samt extrabokningar hos våra kunder. Du fyller en viktig funktion och har en central roll med både interna och externa kontaktytor. Du arbetar ensam eller i team och tjänsten innefattar sedvanliga arbetsuppgifter som receptionist.
En arbetsdag kan bestå av:
• Välkomna besökare
• Hantering av inkommande mail och samtal
• Post- och budhantering
• Inköp av kontorsmaterial
• Ta emot felanmälningar
• Kontakt med leverantörer
• Planera och förbereda konferenser
• Beställningar av frukost, lunch och fika till möten
• Se över att kontorsytor är representativa såsom lounge, konferensrum, kök Kvalifikationer
Som ambulerande receptionist ser vi att du är social, trevlig, trygg, serviceminded och professionell i ditt bemötande. Vidare ser vi att du har lätt att anpassa dig till olika arbetsplatser och arbetsuppgifter. Du tar dig an dina uppgifter med stort engagemang, är strukturerad och kan ha många bollar i luften - samtidigt som du har ett leende på läpparna och levererar service i toppklass.
För att lyckas i rollen som ambulerande receptionist ser vi även att du har:
• Fyllt 18 år och har en avslutad gymnasieexamen
• Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Tidigare erfarenhet inom service och/eller administration
• En mycket god servicekänsla och förmåga att prioritera och hantera många ärenden samtidigt
Det är även meriterande att bo i nära anslutning till centrala Göteborg då arbetspass kan inkomma med kort varsel.Övrig information
Start: omgående
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Måndag till fredag, ca 08.00-17.00 med jour från 06.00
Plats: Göteborg
Detta är ett konsultuppdrag där du är anställd av KFX och arbetar ute hos kund. Vi gör en bakgrundskontroll i samtliga rekryteringsprocesser. Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare Emma Schürer von Waldheim på emma.schurer@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556658-2143) Arbetsplats
KFX HR-partner Jobbnummer
9475038