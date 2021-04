Receptionist samt Lärare i Hem- och konsumentkunskap - Lärande i Sverige AB, Erlaskolan, Erlaskolan Östra - Grundskolelärarjobb i Norrköping

Prenumerera på nya jobb hos Lärande i Sverige AB, Erlaskolan, Erlaskolan Östra

Lärande i Sverige AB, Erlaskolan, Erlaskolan Östra / Grundskolelärarjobb / Norrköping2021-04-13Om Lärande i Sverige ABAlltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag över 900 medarbetare och driver 30 verksamheter varav 3 förskolor, 7 grundskolor och 20 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra barn och elever, medarbetare samt partners.Om ErlaskolanErlaskolan, en del av Lärande i Sverige AB, är en grundskola som på vissa orter även erbjuder förskoleklass och fritidshem. Erlaskolan finns idag i Norrköping och Falun.Idén om "Det som är roligt för dig är viktigt för oss", handlar om att så mycket som möjligt av elevens skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Vår pedagogik följer en röd tråd som löper hela vägen fram till nian, och innehållet anpassas för varje ålder och behov.Läs mer om våra skolor på https://www.erlaskolan.se/ Om Erlaskolan Norrköping ÖstraLäs mer om vår skola på https://www.erlaskolan.se/vara-skolor/norrkoping-ostra ArbetsbeskrivningArbetet är uppdelat i två tydliga uppdrag.Den ena och största delen avser arbete som skolans receptionist, motsvarande 50%. Ditt uppdrag är då att samverka med skolans koordinator om administrativa sysslor på skolan. Ni samverkar även för att anskaffa vikarier och i arbetet med elevrekrytering och antagning på skolan. I din roll som receptionist finns du tillgänglig vid receptionen på utsatta tider och kan där hjälpa elever, vårdnadshavare, personal och besökare på professionellt och vänligt sätt. Under denna tid kan du även vara tillgänglig för att svara på mail och telefon för skolans räkning. Din roll är mycket viktig på skolan eftersom du i flera sammanhang blir ansiktet utåt och en av de första som utomstående kommer i kontakt med.Som lärare på Erlaskolan skapar du förutsättningar för lärande och handleder mot målen för verksamheten. Den här delen omfattar 30% Du planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Vidare arbetar du kontinuerligt, tillsammans med mentor, med att bedöma måluppfyllelsen samt kommunicera denna med eleven. Du deltar i ämneslagsarbete, arbetslagsarbete och förväntas samarbeta med kollegor. I nära samarbete för din undervisning finns även mentor, elevassistent och elevhälsa på skolan.Fördelningen mellan dina uppdrag schemaläggs givetvis tydligt och vi ser att det här är en viktig lagspelare för skolans administrativa team med vaktmästare och koordinator. Du kommer i din vardag att ha ett nära och förtroendefullt arbete med såväl dessa som skolans ledning.2021-04-13Du är med fördel legitimerad lärare inom hem- och konsumentkunskap med behörighet att undervisa i ämnet. Du har även tidigare erfarenhet av det pedagogiska arbetet i uppdraget som lärare. Vi söker dig som känner dig trygg i rollen som lärare och har den kunskap och de praktiska färdigheter som krävs för tjänsten.I din roll som lärare ska du ha goda kunskaper om skolans uppdrag och vara väl bekant med aktuell läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det ska du ha förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låta dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du har en tro på elevernas vilja och förmåga att lyckas och du försöker hela tiden hitta vägar att utveckla din undervisning så att du ger dina elever de bästa förutsättningarna. Du ska på ett kvalitetsmedvetet sätt skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, utifrån dennes förutsättningar. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer.I rollen som receptionist ser vi gärna att du har formell tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Har du dessutom genomgått någon formell utbildning inom administration och service är det meriterande. Du är en social, varm och inkluderande person som får både nya och gamla bekantskaper att känna sig välkomna.Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher våra elever har sina intressen. Du är flexibel och tar dig gärna an nya utmaningar.Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Vi tillämpar semestertjänst på alla våra pedagogiska tjänster.Urval och intervjuer sker löpande.Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid80%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25Lärande i Sverige AB, Erlaskolan, Erlaskolan Östra5689277