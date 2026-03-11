Receptionist på 50% sökes!
Academic Work Sweden AB / Receptionistjobb / Örebro
Nu söker vi en engagerad och serviceinriktad receptionist som vill vara med och skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas och känner sig välkomna varje dag! Är du tillgänglig omgående och vill arbeta på 50 % - då är det här rätt möjlighet för dig! Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Vi söker nu en receptionist till vår kunds kontor i Örebro. Här får du en central roll där du möter besökare med ett leende, hjälper nya medarbetare att komma på plats och ser till att kontoret fungerar smidigt i vardagen. Du arbetar brett med varierande uppgifter inom service, administration och samordning. Arbetstiderna är förlagda mellan kl. 8-12 måndag - fredag.
Uppdraget sträcker sig cirka 1-2 månader. Dina arbetsuppgifter
Välkomna och vägleda besökare
Introducera nya medarbetare till kontoret
Hantera passerkort, säkerhetsfrågor och felanmälningar
Boka och iordningställa konferensrum, hantera post/paket och enklare fikaservering
Kommunicera med leverantörer, lokalvårdare och fastighetsägare
Bidra till trivsel på kontoret
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av serviceinriktat arbete
Har god datorvana och kunskaper i Office 365
Kommunicerar flytande på svenska och engelska, i tal och skrift, detta då språken används i det dagliga arbetet
Har B-körkort
Är tillgänglig för arbete på 50 %, måndag till fredag 8-12
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:Som person är du serviceinriktad, initiativtagande och lösningsorienterad. Du är strukturerad, ansvarstagande och lägger märke till detaljer. Du bör också trivas med varierande arbetsuppgifter och att arbeta i ett högt tempo.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
