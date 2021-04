Receptionist & Bokare | Ästad Vingård - Ästad Vingård AB - Receptionistjobb i Varberg

Ästad Vingård AB / Receptionistjobb / Varberg2021-04-07Receptionist / BokareSom receptionist på Ästad Vingård blir du både det första och det sista intrycket för våra gäster. Som vårt ansikte utåt förväntas du leverera en varm och personlig service oavsett situation. Har du ambitioner finns det även möjlighet att utvecklas inom bokning och försäljning.2021-04-07Tjänsten är tillsvidare (80%) med schemalagd arbetstid dagtid, kvällar och varannan helg. Vid start kommer du att få en fullständig introduktion av verksamheten och vårt erbjudande. Ästad Vingård är ett destinationshotell med vingård, spa, restauranger och aktiviteter. Våra gäster har ibland många frågor under sin vistelse och vårt erbjudande förändras beroende på säsong. Som vår receptionist kommer du att få ett varierat arbete och träffa många härliga gäster.Som person är du:Du har en naturlig talang för service och ger alla människor ett trevligt personligt bemötande. Du är en trygg och prestigelös person som behåller skärpan under både lugna och stressiga dagar. När oväntade situationer uppstår agerar du utifrån teamets beslutade prioriteringar och fattar egna beslut på plats. Du är självgående och hittar lösningar för vår förväntansfulla gäst. Körkort och tillgång till bil är nästintill ett krav eftersom Ästad saknar lokaltrafik.Om Ästad VingårdÄstad Vingård är en destinationsupplevelse i stark tillväxt och ständig förändring. Vi odlar ekologiska druvor med egen vinproduktion. På gården finns även Sinnenas Spa, hotell, restauranger och aktiviteter. Även om våra gäster bokar olika typer av upplevelser befinner de sig på vingården under hela vistelsen. Här är din roll som receptionist oerhört viktig för att ge dem ett minnesvärt besök som överträffar förväntningarna.Extra meriterandeErfarenhet av affärssystemet SpectraIntresse av mat, vin och ekologisk odlingTidigare erfarenhet inom serviceSista dag att ansöka är 2021-05-15Ästad Vingård ABÄstad 1043277 TVÅÅKER5675437