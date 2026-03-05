Receptionist natt
Vill du leva det goda livet och göra livet gott för andra? Då är Bjertorp Slott din nästa arbetsplats!
Bjertorp Slott är ingen vanlig arbetsplats. Här får du chansen att arbeta mitt ute på landet i en fantastisk miljö där historien sträcker sig som en röd tråd in i framtiden. Tänk dig att få njuta av den otroligt vackra och lugna omgivningen, samtidigt som det är full fart på jobbet. Här är din arbetsuppgift att bjuda på dig själv och skapa upplevelser och minnen för livet. Bröllopsfest, aktiva livsnjutare i form av golfspelare och årets viktigaste konferens hör till vanligheterna. Tillsammans med vårt härliga team sprider du glädje till var och en som kommer till Bjertorp.
Nu söker vi en erfaren, självgående nattuggla till vårt team!
Nu söker vi dig som är passionerad, driven och älskar att ge gäster upplevelser utöver det vanliga. Att ge högklassig service och tillgodose gästens behov oavsett tid på dygnet faller naturligt för dig. Du känner dig trygg med att jobba mestadels självständigt och hjälper till där det behövs på hotellet under natten.
Du kommer att ingå i ett härligt team där vi tillsammans skapar en fantastisk arbetsplats och mötesplats för våra gäster.
Din roll innebär att du är hotellets värd/värdinna under nattetid och ser till att våra gäster blir proffsigt bemötta innan läggdags och att lokalerna blir fina inför kommande dag. Du hjälper dina kollegor i servering/bar på festen och ser sedan till att slottets salonger är redo för gästerna på morgonen efter bröllopsfesten. Du deltar även aktivt i administrativa arbetet i receptionen som att lägga in bokningar och svara på mail, men fokus ligger på en kombination av städ och säkerhet nattetid.
Tycker du att det här låter spännande så passa på och sök!
Det vi erbjuder dig är en roll där du jobbar som Service Crew - Natt helger och möjlighet till extra nattpass vardagar under juli-aug samt även på andra avdelningar.
Vi söker främst en person som kan arbeta 20% varannan helg maj-juni samt sept-okt och 50% under juli-aug vardagar och helger. Arbetstid för natt reception är 24.00-08.00.
Sista ansökningsdag 5 april och intervjuer sker löpande.
Hotellet ägs och drivs av Winn Hotel Group AB som äger, driver och utvecklar hotell med personlighet, engagemang och glädje.
