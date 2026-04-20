Receptionist / Lokalvård | Linköping | Sommarjobb
2026-04-20
Är du serviceinriktad, ansvarstagande och trivs i en roll där du får bidra till en trygg och välkomnande miljö? Nu söker vi på Manpower en receptionist / lokalvårdare för ett sommaruppdrag i Linköping. Rollen passar dig som tycker om ordning och struktur och som vill arbeta i en lugn och trivsam arbetsmiljö under sommaren. Välkommen med din ansökan redan idag.
Ort: Linköping
Uppdragslängd: Vecka 28-31
Arbetstider: 07:30-15:30
Omfattning: Heltid
Om jobbet
I detta sommaruppdrag arbetar du i en kombinerad roll med fokus på reception, service och enklare lokalvård. Du fungerar som floorhost och är en viktig del i att skapa ett professionellt och välkomnande intryck av fastigheten. Arbetet sker i ett femvåningshus som du ronderar dagligen. Under sommaren är tempot lugnt och vanligtvis arbetar 3-4 personer samtidigt på plats. Du får en introduktion och upplärning på cirka 1-3 dagar som sker under maj eller juni, inför uppdragsstart.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Arbeta i reception och bemöta besökare på ett professionellt sätt
Säkerställa ordning, struktur och trivsam miljö i lokalerna
Rondera fastigheten och ta ansvar för gemensamma ytor
Utföra enklare lokalvård i begränsad omfattning, såsom:
Torkning av skrivbord
Mycket begränsad städning av toaletter under sommaren
Bidra till att lokalerna upplevs välkomnande och välskötta
Den vi söker
Vi söker dig som är serviceinriktad, ansvarstagande och har lätt för att arbeta självständigt. Du är noggrann, strukturerad och trivs i en roll där du får ta ansvar för helheten. Samtidigt är du en lagspelare med god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Vi ser att du:
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (exempelvis studier eller annat arbete)
Har en god servicekänsla
Flytande svenska i tal och skrift
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson via e-post: agnes.halvardson@manpower.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se
