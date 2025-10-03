Receptionist Kristianstad
2025-10-03
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS söker en engagerad och positiv receptionist som brinner för service. Vill du vara med och skapa förutsättningar för en trivsam och tillmötesgående miljö och leverera service i världsklass? Då tycker vi att du ska söka vår tjänst som Receptionist på ISS!
Om rollen
I rollen som Receptionist blir du kundens ansikte utåt och får därmed en mycket viktig roll i att skapa ett välkomnande och professionellt mottagande. Din uppgift är att se till att kontorets tjänsteleverans fungerar smidigt och att skapa en trivsam och väl fungerande arbetsplats för de som besöker och arbetar på arbetsplatsen.
Som Receptionist arbetar du med många och varierande arbetsuppgifter. Genom ett trevligt värdskap tar receptionen emot och hjälper kunder, besökare och anställda så att alla receptionens gäster känner sig sedda och varmt välkomna. Detta för att förstärka kundens varumärke.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Att på ett serviceinriktat sätt välkomna, informera och vägleda kunden och kundens besökare
• Besvara telefonsamtal och mail
• Upprätthålla ordning och reda i reception och på kontoret
• Hantera kontorsinköp från ISS leverantörer
• Hantera övriga administrativa arbetsuppgifter som tex ärenden i ISS ärendehanteringssystem
• Beställningar av catering och fika
• Post och pakethantering
Uppdraget bedrivs inom ramen för en integrerad servicelösning där du utöver ditt ansvarsområde förväntas vara behjälplig inom andra områden inom verksamhetsservice. Vi söker dig som är prestigelös och vill ta ansvar för hela kontorsdriften och som uppskattar ett omväxlande arbete.
Tjänsten är på heltid och tillsvidareanställning med en inledande provanställning i sex månader.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter - allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa
Vem söker vi?
Vi söker dig som är serviceinriktad, lyhörd, ansvarsfull och initiativtagande. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Du har en god kommunikativ förmåga och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i såväl tal som skrift. Du har gymnasieutbildning samt goda IT-kunskaper och god systemvana. Ett krav är att du har tidigare erfarenheter av likande arbete. Vi ser gärna att du bor i Kristianstad med omnejd.
Din ansökan
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan! senast 2025-11-03. I din ansökan bifogar du CV, vi önskar ej personliga brev. Pga. GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via mail.
Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller tester, intervjuer och referenser. Bakgrundskontroller och säkerhetsprövningar kommer att genomföras för kundbehov. Vid eventuella frågor om processen, kontakta Alexandra Johnsson på alexandra.johnsson@se.issworld.com
( inga ansökningar tas emot via mejl)
Ersättning
Enligt överenskommelse
