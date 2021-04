Receptionist för uppdrag till statlig kund - Novare Public HR AB - Receptionistjobb i Stockholm

Novare Public HR AB / Receptionistjobb / Stockholm2021-04-14Är du en stjärna inom service som alltid har ett leende på läpparna och som får det dagliga arbetet på kontoret att rulla på? Vi söker nu en receptionist till en av våra statliga kunderSom konsult hos ossNovare Public är ett konsult- och rekryteringsföretag som hjälper offentliga organisationer med kompetensförsörjning. Vår vision är att vara det första valet för offentliga organisationer när de behöver tillföra ny kompetens samt att vara det självklara valet för konsulter som vill arbeta inom offentlig sektor. Vår främsta styrka är att hitta rätt kompetens till våra kunder. För oss är det viktigt att våra rekryterade kandidater och konsulter matchas till rätt roll där de kan bidra med sin kompetens, trivas och utvecklas på jobbet.Som konsult hos Novare Public blir du en del av vår organisation och växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Våra konsulter kan välja mellan att vara anställd hos oss eller att fakturera genom eget bolag. Vi kan erbjuda spännande uppdrag inom olika affärsområden i hela landet. En dedikerade konsultchef stöttar och hjälper dig genom hela uppdraget.Om uppdraget:Som Receptionist har du en viktig roll på kontoret där du bidrar till en trivsam kontorsupplevelse och levererar förstklassig service till både kollegor och besökare. I rollen kommer du ansvara för telefonväxel och att ta emot gäster och leveranser. Uppdraget är på heltid där du kommer att bemanna reception- och växel 08:00-16:00 hos kund i deras lokaler i centrala Uppsala. Startdatum för uppdraget är den 23:e april och planeras forgå fram tills årskiftet med stor chans till förlängning.För att lyckas i rollen är det viktigt att du är kommunikativ, prestigelös och självgående. Då du kommer ha kontaktytor både internt och externt så är det viktigt att du är bra på att kommunicera både på svenska och engelska och kan hantera människor i olika situationer. Du gillar att arbeta högt som lågt och är lösningsfokuserad i ditt tillvägagångssätt.2021-04-14I denna tjänst kan nedan arbetsuppgifter förekomma;ge informationsservice till kunder och medarbetareta emot besökare och budvara behjälplig med myndighetens behov av service så som bokning, kopiering, inköp och registreringarbete med myndighetens telefonservice/växel, besvara och förmedla inkommande och utgående samtallägga in ny information i växelns minnesfunktion.Vi söker dig som har;gymnasium eller likvärdig utbildningtidigare arbetslivserfarenhet som receptionist och växeltelefonistgoda kunskaper i MS Office eller likvärdigterfarenhet av att arbeta i växel- och hänvisningssystemkunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift.Meriterande;erfarenhet av att arbeta som konferensvärdinnaerfarenhet av att arbeta inom statligt verk eller myndighetSkicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Har du frågor runt rekryteringsprocessen eller tjänsten så är du varmt välkommen att kontakta oss på Novare Public. Notera att vi ej tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR.Varmt välkommen med din ansökan!Anställningsform: KonsultuppdragArbetstid: HeltidLönevillkor: FastNovare Public grundades våren 2018 för att hjälpa offentlig sektor med rekrytering, bemanning och interimlösningar. Sedan dessa har vi rekryterat 100-tals chefer och specialister till offentliga organisationer i hela Sverige. Idag har vi flera stora ramavtal med statliga myndigheter i hela Sverige. Genom vårt stora nätverk, långa erfarenhet och stora engagemang hjälper vi våra kunder att snabbt hitta rätt kompetens till sina organisationer.#obbjustnuSista dag att ansöka är 2021-04-18Novare Public HR ABBlasieholmsgatan 4B11148 Stockholm5692534