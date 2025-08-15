Receptionist Falun Extra/Vid behov
2025-08-15
Som extraanställd receptionist på Member 24 arbetar du tillsammans med ditt team mot att uppnå försäljningsmål, säkerställa hög servicenivå för våra medlemmar samt se till att gymmets dagliga drift fungerar. Receptionsarbete, försäljning av medlemskap, ärendehantering, kundservice samt att hålla ordning & reda på gymmet blir några av dina arbetsuppgifter.
Du bör ha god datakunskap då detta är ett viktigt arbetsverktyg i din roll. Du bör vara målfokuserad och gilla försäljning samt kunna arbeta strukturerat mot tydliga mål och budget. Det finns riktlinjer för verksamheten som kommer att underlätta för dig i din roll.
Omfattning:
Vid behov/extra.
I rollen som extraanställd receptionist behöver du vara:
Intresserad av och gilla att arbeta med försäljning. (Tidigare erfarenhet av arbeten inom försäljning är ett stort plus.)
Redo att "kavla upp ärmarna" när det behövs.
Engagerad och driven som person med mycket energi.
Målinriktad med hög känsla för service.
Ordningsam, strukturerad och noggrann.
För att lyckas i rollen ska du ha:
Som minst gymnasial utbildning med godkända betyg.
Vi föredrar minst 1 års erfarenhet av liknande arbeten t ex inom detaljhandel eller från gymbranschen.
Goda kunskaper i att hantera Officepaketet.
Erfarenhet från arbete mot budget och uppsatta mål är ett plus.
Goda kunskaper i både svenska och engelska, tal och skrift.
Member 24 startades i Västerås 2010 och vi finns idag på ett flertal orter i Mälardalen, Stockholm samt i Gävle/Sandviken och Falun. Vårt mål är att ge våra medlemmar den mest inspirerande och bästa gymupplevelsen till ett riktigt bra pris. De flesta av våra gym är öppna dygnet runt och vi erbjuder utrustning från världsledande leverantörer såsom Technogym och Eleiko. På utvalda gym finns häftiga studios för gruppträning, där vi kör både egna koncept och program från samarbetspartners t ex Les Mills.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Detta är ett deltidsjobb.
Member 24 AB (org.nr 556917-7701)
Member 24
Olle Nyström olle@member24.se
9460905