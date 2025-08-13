Receptionist, Biskopsgården Göteborg
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Vi arbetar i en positiv anda där teamet samt utveckling av verksamheten är naturliga inslag.
Vi tycker att det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att alla klinikens medarbetare skall vara engagerade i klinikens mål. Vi har en mycket god sammanhållning och har därför ett öppet, trevligt arbetsklimat. Vi söker dig som vill vara med i vår gemenskap och utvecklas med oss och ser fram emot att höra från dig. Välkommen att söka!
Kliniken har cirka 45 medarbetare och patientunderlaget består av en mix av vuxna och barn/ungdomar med många olika nationaliteter.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Biskopsgården, Göteborg - Folktandvården
Kompetenskrav och profil
har gymnasieutbildning
har erfarenhet av receptionistarbete eller motsvarande
behärskar svenska språket väl och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift
behärskar engelska språket
har god kommunikationsförmåga
har goda kunskaper inom Officepaketet
Vi ser det som en fördel om du har:
tandvårds- eller vårdbakgrund
utbildning inom reception
vana av att arbeta med patienter och anhöriga i en vårdmiljö
erfarenhet av att arbeta i journalsystem
Om rekryteringsprocessen
Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
