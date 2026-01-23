Receptionist/administratör till vårdcentral Österåker
2026-01-23
Husläkarna i Margretelund, en väletablerad läkarmottagning inom Praktikertjänst med 12 700 listade patienter mitt i Margretelunds Centrum, Åkersberga.
Vi är en välfungerande arbetsplats med stabil bemanning med drygt 20 medarbetare som arbetar tillsammans i team. Här sätter vi patienten i fokus och strävar efter att ge bästa möjliga vård. Det är en stark och kompetent personalgrupp med många års erfarenhet av primärvård. Arbetsglädje, samarbete, korta beslutsvägar och ett bra bemötande ligger i fokus. Stor vikt läggs vid hög medicinsk kvalitet och på personalens arbetsmiljö och trivsel.Dina arbetsuppgifter
* Sedvanliga arbetsuppgifter i reception
* Olika administrativa uppgifter såsom ekonomi, leveranser, beställningar, posthantering
Fler arbetsuppgifter kan tillkomma i tjänsten utifrån verksamhetens behov. Rollen som receptionist hos oss är omväxlande och du får möjlighet att vara med och utveckla den.Kvalifikationer
* Erfarenhet av receptions arbete
* God datorvana, kunskap om olika IT-system
* Goda kunskaper i det svenska språket, både vad gäller tal och skrift
Meriterande:
* Erfarenhet av Take Care
* Vårderfarenhet
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmåga att komplettera vårt team.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad, har ett trevligt bemötande, har lätt att lära, samarbeta samt förmåga att ta egna initiativ.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/48". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Stockholms län, Husläkarna i Margretelund Jobbnummer
9700266