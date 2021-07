Receptionist 80% - Punkt O Pricka AB - Receptionistjobb i Örebro

Punkt O Pricka AB / Receptionistjobb / Örebro2021-07-05Vi på Best Western Eurostop Örebro söker en servicestjärna till vårt front office team. Är du en problemlösare som gillar att ha många bollar i luften samtidigt som du brinner för att ge gästen det lilla extra? Då kanske du är vår nästa medarbetare.Vi söker vi dig som är en glad, energisk och service-minded person som letar efter en ny utmaning.Dina primära arbetsuppgifter är:Framför allt se till att vi har supernöjda gäster.Dagligt receptionsarbete. Checka in- och ut gäster, svara i telefon etc.Visst administrativt arbete som till exempel att svara på mejl och arbete i vårt bokningssystem Suite8.Håller koll på säkerheten på hotelletTjänsten innebär dag och kvällsjobb. Då receptionen är öppen 365 dagar per år så innefattar det även storhelgerKvalifikationer: Du arbetar idag i en hotellreception, eller har en bra bild av hur en hotellreception fungerar. Du är positiv, ser möjligheter och vågar ta egna beslut. Du talar och skriver flytande svenska och engelska. Erfarenhet av tidigare receptionsarabete är meriterande. Då tjänsten innebär alkoholhantering och serveringsansvar så krävs det att du har fyllt 20 år. Det är viktigt att du både kan samarbeta med gruppen samtidigt som du trivs med en del ensamarbete.Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete med trevliga kollegor. Ett utvecklande arbete med mycket gästkontakt. Som en del av Best Western familjen så har du även möjlighet att boka rum till rabatterade priser på alla dessa hotell.Lön enligt kollektivavtalLite om vårt hotell:Best Western Eurostop Örebro är idag ett familjeägt hotell beläget 3 kilometer utanför Örebro citykärna, i bästa skyltläge i korsningen mellan E20 och E18. Totalt finns 111 rum varav 10 enkelrum, 80 flerbäddsrum, 19 dubbelrum med en 160 cm bred säng, 2 sviter. Av dessa rum är 3 handikappanpassade och 20 djurrum med möjlighet till hundbädd och hundskålar. Hotellet har 8 konferenslokaler, stor restaurang, bistro med öppet-kök, lekrum, gym och bastuAnsökan och eventuella frågor mejlas direkt till oliver.grano@eurostoporebro.se Rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.Jag ser fram emot din ansökan!Mvh,Oliver Grano2021-07-05Sista dag att ansöka är 2021-07-18Punkt O Pricka ABBoglundsgatan 270374 ÖREBRO5845816