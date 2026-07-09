Receptionist
Möllstrands Trafikskola AB / Receptionistjobb / Helsingborg Visa alla receptionistjobb i Helsingborg
2026-07-09
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Receptionist till Möllstrands Trafikskola
Vill du ha en roll där du verkligen gör skillnad – och inte bara sitter i en reception?
Vi söker nu en driven, självgående och ansvarstagande person som vill ta en central roll i vår trafikskola. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, påverka utvecklingen och vara en nyckelperson i den dagliga driften.
Detta är en roll för dig som trivs med högt tempo, varierande arbetsuppgifter och stort eget ansvar.
Om rollen
Som Receptionist kommer du att ha en mycket viktig funktion i företaget. Du är ansiktet utåt mot våra kunder samtidigt som du har ett övergripande ansvar för att den dagliga verksamheten fungerar smidigt.
Du kommer även att:
Planera utbildningar och scheman
Vara delaktig i att strukturera och utveckla hela verksamheten
Fatta egna beslut i det dagliga arbetet
Detta är en roll där du växer tillsammans med företaget.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Ta emot kunder i reception och ge professionell service
Hantera bokningar, scheman och elevregister
Svara på mejl och telefonsamtal (på svenska och engelska)
Aktivt arbeta med försäljning av körlektioner och paket
Planera utbildningar och bidra till verksamhetsutveckling
Hantera och utveckla våra sociala medier
Säkerställa att lokalen är i ordning och representativ
Städning och dagligt underhåll av lokalen
Förbereda kaffe och skapa en trivsam miljö
Tvätta och förbereda bilar inför körlektioner
Hämta och lämna bilar till verkstad
Fungera som en stödperson till ledningen
Vi söker dig som
Är självgående och tar egna initiativ
Har en stark känsla för service och ansvar
Inte är rädd för att "hugga i" där det behövs
Är lösningsorienterad och stresstålig
Trivs i ett högt tempo
Har förmåga att planera och strukturera
Vill utvecklas och växa tillsammans med företagetKvalifikationer
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i engelska (tal och skrift)
Erfarenhet av kundservice, försäljning eller liknande arbete
God datorvana
Meriterande
Erfarenhet av trafikskola eller utbildningsverksamhet
Erfarenhet av sociala medier och marknadsföring
Tidigare ansvar/ledarskap
Flerspråkighet
Vi erbjuder
En central och viktig roll i företaget
Möjlighet att arbeta självständigt och ta egna beslut
Flexibla arbetstider
Arbete i en modern trafikskola i centrala Helsingborg
Möjlighet att utvecklas inom körskolebranschen
Vara med och påverka och bygga verksamheten framåt
Friskvårdsbidrag
Semester enligt avtal
Trygg anställning i ett växande företag
Hos oss får du inte bara ett jobb – du får en möjlighet att växa och utvecklas långsiktigt.
Om Möllstrands
Möllstrands Trafikskola är en modern och växande trafikskola med fokus på kvalitet, service och utveckling.
Vi har på kort tid byggt upp en stark verksamhet med nöjda elever och höga ambitioner. Just nu är vi i en expansiv fas där vi utvecklar verksamheten vidare och växer.
Vår vision är att bli en av de ledande trafikskolorna i regionen – och vi söker nu rätt person som vill vara med på den resan.
Viktigt att veta
Detta är inte ett vanligt receptionistjobb.
Du kommer att:
Ha många olika arbetsuppgifter
Arbeta i ett högt tempo
Ta ansvar för både kunder, lokal och verksamhet
Behöva fatta egna beslut
Därför söker vi dig som är prestigelös, driven och ansvarstagande.Så ansöker du
Skicka din ansökan (CV + personligt brev) till:johan@mollstrands.se
Besvara även följande frågor:
Varför passar du för en roll med stort ansvar?
Beskriv ett tillfälle där du tog egna initiativ
Hur bemöter du en kund som inte pratar svenska?
Hur ser du på att kombinera service med praktiska uppgifter?
Vad skulle du förbättra i en trafikskola?
Endast ansökningar som innehåller svar på frågorna behandlas.
Avslutning
Tjänsten tillsätts löpande – vänta därför inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
E-post: johan@mollstrands.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Möllstrands Trafikskola AB
(org.nr 559461-6228)
Kopparmöllegatan 11 A (visa karta
)
254 35 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Trafikskolechef
Johan Möllstrand Johan@mollstrands.se 042-106111 Jobbnummer
9997545