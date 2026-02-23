Receptionist
2026-02-23
Om verksamheten
Hos oss möter du en arbetsplats som varje dag arbetar för att skapa en trygg och välkomnande miljö för patienter och besökare.
Vi finns i sjukhusets entréområde och är ofta den första kontaktpunkten för de som ska på besök eller till ett bokat vårdmöte. Här värdesätter vi samarbete, professionalitet och god service.
Om arbetet
Som receptionist blir du en del av ett team på fyra personer som ansvarar för att ta emot och vägleda besökare inför deras sjukhusbesök.
I tjänsten ingår att:
ta emot och registrera patienter
ge professionellt bemötande i rollen som entrévärd
säkerställa att patienter och besökare lotsas till rätt mottagning, avdelning eller plats
svara på frågor och ge tydlig information
bidra till en välkomnande och strukturerad miljö i entré- och receptionsområdet
Arbetet är varierat och innebär många kontakter både internt och externt. Tempot kan stundtals vara högt, och rollen kräver att du hanterar flera system parallellt samt behåller lugnet även i mer utmanande situationer.
Om dig
Vi söker dig som:
har fullgjord gymnasieutbildning
har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom reception, service eller administration
har mycket god IT-vana och är trygg i att arbeta i flera system samtidigt
har en stark känsla för service och ett professionellt förhållningssätt
bemöter patienter, besökare och kollegor med respekt och lugn även vid stressade eller svåra möten
Du trivs i en roll där du får vara ansiktet utåt och skapa struktur och trygghet för dem du möter.
Rekryteringsprocessen
Vi använder oss av tester som en del av urvalsprocessen.
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar.
Välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
