Receptionist 20% + Extra vid behov
2025-10-01
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt.
Home Hotel är en del av Strawberry.
Home Sweet Home. Är du redo att flytta in?
Home Hotel är ett helt nytt koncept med en enkel men kraftfull vision: att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten - vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum. Nu söker vi en Front Office medarbetare till Home Hotel Etage som vill bli en del av vår familj.
Som en del av Front Office-teamet på Home Hotel är du hjärtat i gästupplevelsen - du välkomnar, guidar och ser till att varje vistelse börjar och slutar på bästa sätt. Du skapar en varm och personlig atmosfär där gäster känner sig genuint hemma. Med din energi, ditt öga för detaljer och din naturliga förmåga att få människor att känna sig sedda och uppskattade, hjälper du till att göra varje vistelse speciell.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
• Välkomna varje gäst med ett varmt och personligt bemötande, så att deras första och sista intryck blir oförglömligt
• Hantera receptionens dagliga drift, från in- och utcheckning till bokningar och gästförfrågningar
• Vara gästernas självklara kontaktperson och erbjuda hjälp, rekommendationer och allt som bidrar till en hemtrevlig upplevelse
• Samarbeta med kollegor för att skapa en smidig och behaglig vistelse för alla gäster
Detta är en tillsvidare-/visstidsanställning på 20% med utrymme för extra timmar vid behov. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten innefattar varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Är det dig vi söker?
• Du tycker om att skapa personliga möten och har ett genuint intresse av att göra varje gästs vistelse unik
• Du är anpassningsbar, lösningsorienterad och tar dig an varje dag med en positiv inställning.
• Du arbetar självständigt och tar initiativ, samtidigt som du trivs med att vara en del av ett team som stöttar varandra.
Bonuspoäng för:
• Erfarenhet från hotellreception eller annan typ av kundservice
• Erfarenhet av Mews eller andra hotellbokningssystem
Vi värdesätter styrkan i mångfalden inom Strawberry. Olika bakgrunder, erfarenheter och idéer skapar en unik och inspirerande arbetsmiljö.
Erfarenhet inom hotell eller service är meriterande, men din inställning och vilja att skapa en hemtrevlig upplevelse är det viktigaste.
Är du den vi söker? Ansök idag och bli en del av vårt härliga gäng!
Intervjuer sker löpande och kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Home Hotel Etage Jobbnummer
9534873