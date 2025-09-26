Reception socialtjänsten IFA- extraarbete för studenter
2025-09-26
Publiceringsdatum2025-09-26Beskrivning
Vill du ha ett meningsfullt extrajobb där du gör skillnad för Karlstadborna samtidigt som du lär dig mer om hur socialtjänsten fungerar? Vi söker dig som är i början av dina universitetsstudier och är redo att ta på dig ett extrajobb vid sidan av studierna.
Arbetsplatsen ligger i inre hamn i Karlstad och arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag. Du arbetar vid behov, men det är också viktigt att du är tillgänglig under sommar och lovperioder.
Avdelningen för Integration, försörjning och arbete (IFA) är en av tre avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, sysselsättning, sociala bostadsfrågor, nyanlända samt den samlade myndighetsutövningen för unga vuxna 18-24 år. Utgångspunkten för IFA:s verksamhet är att skapa förutsättningar för individer att nå egen försörjning och tillförsäkra dem skäliga levnadsförhållanden, samt att främja självständighet.Dina arbetsuppgifter
Receptionen på IFA utgör en central del av avdelningen som helhet. Som receptionspersonal blir du ofta den första kontakten för våra besökare, vilket gör rollen både betydelsefull och lärorik. Genom arbetet ges du en bred inblick i socialtjänstens verksamhet och processer, samtidigt som du utvecklar viktiga kompetenser inom bemötande, service och administration. Erfarenheterna från receptionen är en värdefull grund för framtida arbetsliv inom socialt arbete och offentlig förvaltning.
Utöver att ge vägledning, svara på frågor och lotsa personer vidare ansvarar du även för administrativa uppgifter kopplade till receptionen. Det kan till exempel handla om att ta emot och registrera inkomna handlingar, hantera post samt arbeta i och administrera olika digitala system.Kvalifikationer
Du har ett professionellt bemötande och trivs i en roll där du möter många olika människor. Du är serviceinriktad, lyhörd och har en god kommunikativ förmåga. Som person är du strukturerad, noggrann och har förmåga arbeta med administrativa uppgifter i olika digitala system. För att trivas i rollen behöver du också vara lösningsorienterad, flexibel och ha lätt för att samarbeta.
Vi söker dig som är i början av dina universitetsstudier till socionom eller liknande samhälls- eller beteendevetenskaplig utbildning.
Vänta inte med att skicka in din ansökan, intervjuer sker löpande!
Om Karlstads kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, IFA Kontakt
Sanna Belmén 054-5408498 Jobbnummer
9528417