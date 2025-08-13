Rättspsykiatriska regionkliniken söker skötare
2025-08-13
Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena söker skötare både till fast tjänst och vikariat.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi erbjuder:
Generös introduktion
Kompetenta kollegor
Generöst friskvårdsbidrag
Tillgång personalgym/träningslokal
Vill du har referenser om arbetsplatsen kan vi erbjuda kontakt med eventuellt blivand kollega, se nedan för kontaktuppgifter.Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Individuell omvårdnad till patienter inom rättspsykiatrin. Rättspsykiatriskt omvårdnadsarbete innebär dubbelt uppdrag i form av ett vårdande uppdraget men också samhällsskyddsuppdrag. Tjänstgöringen innehåller såväl dag som natt samt helgtjänstgöring. Som kontakman/
kontaktperson ingår du i multiprofessionellt vårdteam bestående bla av ansvarig läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator och arbetsteraperut. Förutom patientnära arbeta förekommer dokumentation kring patienternas vård, vilket sker i Cosmic, vår journaldatasystem.
Arbetsgrupp
Vi har ett länsövergripande, regionalt och nationellt uppdrag där vi ansvarar för slutenvård av personer överlämnade av domstol till rättspsykiatrisk vård samt tvångsvård av psykiskt sjuka patienter från kriminalvården och psykiatrienheter. Flera av våra insatser sker i samverkan med andra vård- och samhällsaktörer så som domstolar, kriminalvård, polis, primärkommuner samt vårdgrannar inom regionsvärlden. Vi har cirka 200 medarbetare och 90 slutenvårdsplatser. Inom kliniken finns det sju vårdenheter, öppenvård, utredning- och behandlingsenhet samt administration.
Störst yrkeskategori på kliniken är skötare men här finns också läkare, sjuksköterskor, psykologer, samtalsterapeuter, kuratorer, arbetsterapeuter, riskbedömare, administrativ personal och instruköterer dels mot hälsa och motion och dels mot sysselsättning.
Klinikens vision är: Bästa trygghet och värde för patient, medarbetare och samhälle.
Om dig
Omvårdnadsutbildning med inriktning psykiatri eller likvärdig utbildning är önskvärt men inte ett krav. Erfarenhet av arbete inom psykiatri eller annan vårdverksamhet kan vara meriterande.
God svenska kunskaper i både tal och skrift då det är viktigt att förstå och kommunicera med både patienter och deras anhöriga.
Till den här tjänsten söker vi dig som är flexibel. Flexibel hos oss handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Flera tjänster som skötare ska tillsättas på kliniken. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Enligt överenskommelse /Kollektivavtal AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
